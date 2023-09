Like a Dragon Infinite Wealth: annunciata la data di lancio durante l’RGG Summit Fall 2023

Like a Dragon: Infinite Wealth verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo, hanno annunciato l’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio, durante l’RGG Summit Fall 2023. I preordini digitali sono ora disponibili. Trovate lo story trailer e il lo story trailer qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco:

Due eroi straordinari riuniti dalla mano del destino, o forse da qualcosa di più sinistro…Ichiban Kasuga, un perdente inarrestabile che non è estraneo a risalire dal fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo distrutto che affronta i suoi ultimi giorni. Sperimenta combattimenti unici nel loro genere con battaglie RPG dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia diventa la tua arma e tutto è permesso. Adatta le abilità del tuo gruppo alla situazione con lavori stravaganti e personalizzazioni per sottomettere strategicamente i nemici con mosse esagerate. Vivi l’esperienza del Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii hanno da offrire in un’avventura così grande da estendersi fino al Pacifico. Momenti indimenticabili ti aspettano ad ogni passo del viaggio con un mix unico di missioni e attività da goderti a tuo piacimento. Esplora Isezaki Ijincho di Yokohama e la prima regione d’oltremare della serie, le Hawaii. Incontra nuovi volti, crea nuovi legami e divertiti con i minigiochi in questi ambienti immensi e vibranti.

Contenuto bonus preordine

Pacchetto Booster dell’Eroe

Set di livellamento (piccolo) x 1

Set di creazione Gearworks (piccolo) x 1

Set livellamento lavoro (piccolo) x 1

Set di lavori speciali

Lavoro maschile: Linebacker sarà disponibile per tutti i membri maschi del party.

Lavoro femminile: Tennis Ace sarà disponibile per tutti i membri del party di sesso femminile.

