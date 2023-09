Bluey: annunciata la data di lancio

Outright Games, il principale editore di intrattenimento per famiglie, in collaborazione con BBC Studios, ha annunciato oggi che il primo videogioco di Bluey arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 17 novembre 2023.

“Bluey: il videogioco ” è basato sulla serie televisiva che segue Bluey, un’adorabile cagnolina Blue Heeler che

vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo. Come tutti i cuccioli della sua età, Bluey ama giocare; usa la sua energia inesauribile per divertirsi in modi imprevedibili ed esilaranti, coinvolgendo la sua famiglia e gli abitanti della sua città. Il gioco mostra la semplicità e la gioia che si può trovare nelle famiglie, trasformando i momenti quotidiani in avventure. Trovate qui il trailer di annuncio. Di seguito una panoramica:

Immergetevi nel mondo di Bluey in questa avventura interattiva open world, mentre i giocatori esplorano

luoghi iconici fedelmente ricreati, tra cui la casa di Bluey completamente esplorabile. Il gioco è incentrato

sulla storia, con attività ispirate ai momenti preferiti dai fan della serie e una nuovissima trama in quattro parti

creata in collaborazione con Artax Games, BBC Studios e i produttori della serie. Fino a quattro giocatori possono impersonare Bluey, sua sorella Bingo, la mamma e il papà. Abbraccia la Bluey che c’è in te con i minigiochi visti nella serie, come “Keepy Uppy” e “Magic Xylophone” e completa le attività per guadagnare ricompense, tra cui nuovi costumi, adesivi, episodi giocabili e ambientazioni. Il titolo è stato progettato all’insegna della flessibilità, consentendo ai fan di impegnarsi nel gioco e di esplorarlo al proprio ritmo, con la possibilità di passare da una missione all’altra, alle attività e all’esplorazione in qualsiasi momento.

Bluey arriverà il 17 novembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.