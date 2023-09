Starfield supera i 10 milioni di giocatori

Starfield ha ufficialmente superato i 10 milioni di giocatori, secondo Bethesda. Anche se potrebbe aver battuto un record per Bethesda, sembra che Starfield non sia riuscito a fare lo stesso per Xbox Game Studios. Al day one il titolo aveva superato i sei milioni di giocatori, diventando uno dei più grandi lanci per Bethesda. Un tweet dall’account ufficiale di Starfield martedì ha riconosciuto il traguardo, dichiara:

Grazie a più di 10 milioni di esploratori di Starfield per aver creato il più grande lancio nella storia di Bethesda.

Sebbene Starfield sia stato lanciato a livello globale solo il 6 settembre, è rimasto disponibile in accesso anticipato per i possessori di Premium e Constellation Edition da circa una settimana. Durante quel periodo di accesso anticipato, si stima che il gioco abbia visto oltre 2 milioni di giocatori in tutto il mondo. Anche la disponibilità tramite Game Pass avrà probabilmente contribuito al numero impressionante di giocatori. Il giorno della sua uscita globale, Starfield ha anche raggiunto il picco di oltre un milione di giocatori simultanei su tutte le piattaforme. Di recente, è stato pubblicato l’Accolades trailer con i riconoscimenti della critica. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Steam.