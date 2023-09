Netflix pubblica il primo trailer di Onimusha

Netflix ha pubblicato il primo trailer dell’anime Onimusha che andrà in onda dal 2 novembre ed è basato sul personaggio Musashi Miyamoto di Onimusha: Blade Warriors. Netflix ha annunciato per la prima volta l’anno scorso che stava lavorando a un adattamento anime di Onimusha. Il 27 settembre Netflix ospiterà Drop 01, una “vetrina virtuale che celebra il meglio delle serie di animazione di genere Netflix”. Il momento più importante dello spettacolo sarà Castlevania: Nocturne, i cui primi tre episodi andranno in onda durante la presentazione di 90 minuti. La serie Onimusha è stata sviluppata da Capcom, con il primo gioco della serie, Onimusha: Warlords, uscito nel 2001. Di seguito una panoramica dell’anime:

All’inizio del periodo Edo, Musashi non è più un giovane. Parte con il leggendario Oni Gauntlet per sconfiggere i Genma. I personaggi 3D CGI e gli sfondi disegnati a mano creano effetti visivi fenomenali. A Onimusha viene data una nuova vita grazie alla moderna tecnologia di animazione. Diretta da Takashi Miike, questa ambiziosa serie si concentrerà su Miyamoto Musashi, modellato su Toshiro Mifune, l’icona del cinema giapponese conosciuta in tutto il mondo. Questo è l’inizio di un’intensa serie piena di azione realistica in cui la lama di Musashi taglia il male mentre attraversa una terra afflitta dalla povertà.

Onimusha anime andrà in onda dal 2 novembre su Netflix. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.