Funko Pop: in arrivo la nuova serie di Bitty Pop

Dopo la prima serie di personaggi, Funko Pop presenta la nuova collezione di Bitty Pop dedicata alle Tartarughe Ninja e alle Principesse Disney. Alti solo 2,5 cm, i Bitty Pop! sono le versioni in miniatura degli iconici Funko Pop. Sono perfetti per tutti gli appassionati, grandi e piccini, che vogliono tuffarsi in una nuova dimensione del collezionismo.

Funko nasce nel 1998 da un’idea di Mike Becker, un appassionato di collezionismo. La sua missione fu quella di tutelare e aiutare altri collezionisti a trovare i pezzi più rari. Nel 2005 Funko fu venduta a Brian Mariotti, che decise di espandere l’azienda puntando ad un pubblico generalista. Le prime linee di Funko Pop!, a tema Star Wars, Marvel e D.C., furono presentate nel 2010 al San Diego Comic Con, ma è solo con la prima collezione a tema Game of Thrones nel 2012 che scoppia il vero e proprio fenomeno Funko. L’azienda si è espansa negli anni, aprendo anche flagship store in tutto il mondo, tra cui quello al quartier generale di Washington D.C., quello a Hollywood e il più recente a Dubai. In questi negozi, tra le varie attività, c’è l’esclusiva possibilità di creare il proprio Funko Pop! personalizzato. Oltre ai Funko Pop!, l’azienda propone numerosi prodotti da collezione tra cui una linea di NFT lanciata nel 2021 con la prima serie dedicata alle Tartarughe Ninja. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Porta la tua collezione in movimento o trasforma gli spazi compatti con Bitty Pop di Funko! oggetti da collezione in miniatura. Piccolo Pop! sono versioni minuscole di alcuni dei brani Pop più diffusi! oggetti da collezione e personaggi riconoscibili della cultura pop. I collezionisti possono comunque scegliere di esporre queste microfigure dentro o fuori dalla scatola, poiché la loro “confezione” acrilica può essere rimossa. Ogni set da quattro pezzi viene fornito con una custodia impilabile in acrilico trasparente.

