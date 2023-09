Enotria The Last Song annuncia la collaborazione con SEGA al Tokyo Game Show 2023, ecco il Tecnical Showcase Trailer

Svelato l’anno scorso al Tokyo Game Show, Enotria: The Last Song, l’epico souls-like ispirato al folclore

Italiano, ritorna ad infiammare l’animo degli amanti del genere; questa volta annunciando la sua

collaborazione con SEGA per il mercato Asiatico e presentando tutte le novità in un Technical Showcase Trailer realizzato in Unreal Engine 5 durante il Tokyo Game Show 2023. Il Technical Showcase Trailer darà risalto al redesign del protagonista principale, all’unicità delle maschere e del sistema di loadout, al combat e ad alcuni boss e spiegherà a fondo i vantaggi di utilizzare questa nuova tecnologia di Unreal Engine. Di seguito il commento di Stoyan Stoyanov, Game Director di Jyamma Games:

Non vediamo l’ora che gli utenti possano esplorare tutte le diverse aree con i diversi setting di Enotria,

dalle bellezze tipiche mediterranee alle splendide coste Falesiane.

Oltre al trailer, Jyamma Games, lo studio di sviluppo Italiano dietro a Enotria; The Last Song, presenterà

anche per la prima volta un gameplay live sul palco principale del Tokyo Game Show durante un evento

dedicato al gioco. La versione di prova beta giocabile sarà presentata da Giacomo Greco (CEO di Jyamma Games), Andrea Beneduci (Executive Producer di Jyamma Games), Edoardo Basile (Business Dev. Manager di Jyamma Games), Stoyan Stoyanov (Game Director di Jyamma Games) e Federico Ferrarese (Art Director di Jyamma Games). L’evento dal vivo avrà come special guest Mirin Furukawa e hostata da StuartO. Di seguito una panoramica del gioco:

Ispirato al folklore e la cultura Italiana, Enotria: The last Song è un ARPG Soulslike ambientato in un

mondo Fantasy dove il giocatore, indossando le maschere dei suoi nemici, ne vestirà i ruoli e, con il potere

dell’ardore potrà scoprire tutti i segreti nascosti di Enotria. Come “maschera del cambiamento” i giocatori dovranno affrontare nemici formidabili e alterare la realtà per salvare il mondo di Enotria dalla maledizione che lo attanaglia.

