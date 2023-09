ASUS Rog presenta la ROG Matrix Nvidia GeForce RTX 4090

SUS Republic of Gamers (ROG) presenta la ROG Matrix GeForce RTX 4090, una sceda video che resetta le regole del gioco e ridefinisce quanto è possibile aspettarsi dalla grafica desktop: una soluzione in grado di offrire in assoluto le più alte prestazioni ad oggi realizzabili in termini di “boost” del clock out of the box. Non a caso ha raggiunto già ben otto record di overclock dalla sua presentazione al Computex. Ed è anche la prima scheda grafica a adottare una miscela di metallo liquido direttamente sul die della GPU, per offrire agli utenti un miglioramento assoluto sia in termini di prestazioni termiche che acustiche. Questo nuovo modello, prodotto in serie limitata, presenta un design del tutto innovativo, sorprendente e diverso da qualsiasi altra scheda grafica vista finora. In aggiunta alle consuete opzioni di acquisto, ASUS ha organizzato anche un’asta di beneficenza per la Make-A-Wish Foundation, attiva dal 26 settembre (a partire dalle ore 9:00 AM, ora di Taipei) – maggiori dettagli nella pagina dedicata https://rogmatrixcharity.com.

La scheda grafica dalle prestazioni assolute:

ROG Matrix GeForce RTX 4090 è la prima GPU a utilizzare il metallo liquido come materiale per l’interfaccia termica, così da sfruttare la sua incredibile conduttività per un raffreddamento davvero avveniristico. Il circuito di raffreddamento di tipo “all-in-one” è dotato di una piastra di raffreddamento progettata su misura, ventola della pompa incorporata e portata ottimizzata del liquido refrigerante. Questo evoluto sistema dissipa il calore attraverso tubi da 700 mm e un radiatore da 360 mm. Le ventole magnetiche collegabili in cascata consentono un facile assemblaggio e arricchiscono la build con effetti di luce RGB, riducendo al minimo l’ingombro dei cavi, per un aspetto decisamente più pulito e lineare. Anche l’alimentazione è di tipo premium, alimentando la GPU con un’erogazione di potenza sempre stabile ed affidabile.

La maggior parte degli utenti con tutta probabilità hanno già familiarità con le eccellenti prestazioni della potente NVIDIA GeForce RTX 4090, supportata da RT core di terza generazione, Tensor core di quarta generazione e tecnologia frame generation DLSS 3 per rendere i giochi più fluidi e realistici che mai. La ROG Matrix GeForce RTX 4090, tuttavia, spinge questa tecnologia verso nuovi livelli, con un incredibile boost clock a 2.700 MHz, il valore più alto di qualsiasi RTX 4090 oggi disponibile.

Software GPU Tweak III in versione “custom”:

ROG Matrix RTX 4090 non è dotata solo di un hardware unico nel suo genere. Supporta anche funzioni software personalizzate. La maggior parte delle schede grafiche è dotata di un sensore di temperatura sul die della GPU e di un ulteriore sensore sui moduli di memoria, consentendo un’analisi di base del calore mediante l’uso combinato dei due sensori. ROG è andata ben oltre questa consuetudine, prevedendo sensori aggiuntivi nei moduli di regolazione della tensione, nelle induttanze e nei circuiti di ingresso dell’alimentazione. Questi ulteriori dati alimentano la nuova funzionalità Thermal Map nell’app ASUS GPU Tweak III che restituisce un’analisi dettagliata delle prestazioni termiche della scheda, in tempo reale. Questa utility supporta anche Power Detector+, una funzione che consente alla scheda di rilevare anomalie sui sei pin individuali del cavo 12VHPWR. Qualora il sistema rilevasse una criticità e si rendesse necessario risistemare il cavo di alimentazione, l’utente sarà così immediatamente avvisato. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 include anche la nuova tecnologia Mileage, che tiene traccia dell’utilizzo della scheda ai diversi livelli di potenza, consentendo agli utenti di avere sott’occhio i diversi livelli di carico per cui hanno utilizzato la scheda, anche durante più sessioni di gioco.

Da vero prodotto premium, la ROG Matrix RTX 4090 è dotata dello switch Dual BIOS per passare istantaneamente dalla modalità Quiet a quella Performance. Realizzata attraverso il processo di produzione ASUS Auto Extreme, l’intero circuito stampato è saldato in un unico passaggio completamente automatizzato che ne aumenta la affidabilità nel tempo, eliminando contemporaneamente la necessità di impiegare detergenti chimici aggressivi nei processi di saldatura, al fine di ridurre anche l’impatto ambientale complessivo del prodotto. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 è costruita infatti con componenti della massima qualità, offrendo prestazioni massime garantite per tutta la vita della scheda.