Global Finals World Series of Warzone: Skullface vince un montepremi di 100.000 dollari

Nel fine settimana si sono svolte, alla Copper Box Arena di Londra, le attesissime World Series of WarzoneTM (WSOW) Global Final, presentate da Prime Gaming. Una folla di oltre 3.000 fan si è radunata per vedere sfidarsi giocatori del calibro di Fifakill e TOMMEY, che hanno lottato per aggiudicarsi una parte dell’impressionante montepremi di 600.000 dollari e per essere incoronati come i migliori giocatori di Call of Duty: Warzone al mondo. L’evento ha regalato una indimenticabile giornata di gaming e divertimento.

Il torneo, che è stato il primo del suo genere a ospitare fisicamente un pubblico, è stato indubbiamente il migliore fino a oggi. L’evento ha registrato un incredibile picco di spettatori, pari a 378.316 AMA, il che non sorprende se si considera la crescita senza precedenti delle WSOW negli ultimi anni, con 80.793 concorrenti iscritti a partire dalla sua nascita nel 2021.

Il vincitore della competizione Trio Squad, Biffle, ha dichiarato:

Il fatto che questo torneo si svolgesse di persona ha reso la vittoria di quest’anno ancora più speciale. L’atmosfera era incredibile e ha contribuito a coinvolgere una comunità molto più ampia, il che è davvero promettente! Gli Esport sono qualcosa che ci appassiona davvero e avere una rete di supporto così ampia è stato davvero travolgente!

Per quanto riguarda il formato SoloYolo, i 150 giocatori qualificati per la WSOW Global Final si sono dati battaglia, ma è stato Skullface a portarsi a casa il premio di 100.000 dollari, mentre Authorized e bbreadman lo hanno mancato per poco. Skullface si è assicurato la vittoria con un’audace decima e ultima uccisione, in quella che è stata una delle partite di Call of Duty Warzone più adrenaliniche di sempre. Potete vedere il momento della vittoria qui.