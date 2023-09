Super Buff HD: annunciata la data d’uscita dello skate-surf FPS

Il publisher Digerati e il team di sviluppo Buffcorp hanno annunciato la data d’uscita di Super Buff HD, frenetico FPS su skate/surf. Sarà disponibile su Steam dal 29 settembre e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Super Buff HD è un frenetico skate-surf-FPS.

L’anno è il 202020. È un periodo selvaggio. Tutti gli uomini ricchi si sono rivoltati contro la società. FERMATELI.

Caratteristiche

MOBILITÀ PER FARTI SENTIRE SUPERPOTENTE: I livelli sono parchi giochi in cui si può saltare, fare a pezzi e rimbalzare dappertutto. Sfrecciate tra le rotaie. Fate body-surf sui nemici. Usate getti d’acqua, trampolini, fontane di cacca e praticamente qualsiasi cosa per lanciarvi verso il cielo e fare grandi voli.

ARMI POTENTI PER TENERE ALLA LARGA IL BUFF: scegliete tra un modesto arsenale di giocattoli micidiali, ognuno con doppia modalità di fuoco e funzionalità uniche. Dal fidato martello che torna sempre indietro, indipendentemente dalla distanza a cui lo si lancia, al cannone di patate girevole con bombe da basket di riserva.

UN MONDO DI POOP E PURA IMMAGINAZIONE: la battaglia contro i buff si svolge in oltre 20 livelli di stranezza. I livelli sono tematizzati in modo vario ed esilarante, come funghi, strade, dinosauri-cowboy, fantascienza, centri commerciali e fognature (non cadete nella roba marrone).

Punteggi elevati per l’autogratificazione: per misurare il successo delle vostre performance da sballo, accumulate punteggi altissimi. Costruite e mantenete il vostro moltiplicatore per ottenere punteggi ancora più alti. Indossa i tuoi pantaloni da ragazzo e fai un po’ di rumore con i tuoi numeri.

BOSS TOTALMENTE FUORI DI TESTA E SUPER POTENZIATI: Affrontate uno spettacolo allucinante di boss buoni e pompati. Abbattete un grattacielo con i bicipiti gonfiati. Abbattete un titano della spazzatura armato di spada. Fate carne da macello di un re dei funghi con la pancia gonfia.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Super Buff HD.