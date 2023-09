EA Sports WRC: filmato gameplay d’approfondimento

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, oggi 20 settembre Electronic Arts ha pubblicato un filmato di approfondimento sul gameplay di EA Sports WRC, dove vengono mostrate le auto, le location, il sistema di gestione dinamica e non solo, con la descrizione della WRC reporter e commentatrice Molly Pettit. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Combinando la potenza di Unreal Engine con la fisica della serie DiRT Rally, EA SPORTS WRC offre tappe più lunghe e dettagliate di quanto fosse possibile in precedenza, con 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 km di tratti impervi su asfalto, ghiaia e neve. Il gioco vanta anche 10 veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC attuali e 68 delle auto da rally più iconiche, che abbracciano 60 anni di questo sport. In collaborazione con i team e i produttori ufficiali del WRC, come Ford, Toyota e Hyundai, ogni veicolo è stato costruito per affrontare tutte le sfide che si presenteranno nel corso della stagione. Le auto ibride 4WD Rally1 sono tra le più veloci nella storia di questo sport, in grado di raggiungere velocità incredibili mentre affrontano salti che sfidano la gravità, superfici deteriorate e condizioni meteorologiche avverse.

Qui sotto potete vedere il gameplay traielr di EA Sports WRC, mentre la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo filmato incentrato sulle modalità come carriera e creazione. Il gioco sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con tre giorni di accesso anticipato per chi pre-ordina il gioco.