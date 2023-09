Marvel’s Spider-Man 2 raggiunge il gold

Insomniac Games ha da poco annunciato che Marvel’s Spider-Man 2 ha raggiunto il gold, è dunque terminato ufficialmente lo sviluppo e il gioco è pronto per essere distribuito. L’annuncio arriva con un video in cui a parlare è il cast degli attori, con Nadji Jeter (che interpreta Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson) e Tony Todd (Venom). Potete vedere il filmato in fondo la notizia, dal profilo X ufficiale di Insomniac Games.

Raggiunta dunque una milestone fondamentale, ora manca solo da attendere il 20 ottobre, quando il gioco sarà disponibile su PlayStation 5.

Qui sotto la descrizione del gioco dal PlayStation Store:

Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales affrontano, con e senza maschera, la sfida definitiva: salvare la città, se stessi e le persone che amano dal mostruoso Venom e dalla terribile minaccia dei simbionti.

Esplora la sconfinata New York della Marvel con acrobazie sempre più agili e nuovissime ali di ragnatela, passando rapidamente da Peter a Miles per scoprire storie diverse, nuove abilità epiche e attrezzatura hi-tech.

Sfrutta le abilità del simbionte di Peter e gli esplosivi poteri bio-elettrici di Miles nelle battaglie contro nuovi e iconici supercriminali Marvel, tra cui un’originale versione di Venom infuso di simbionte, lo spietato Kraven il Cacciatore, lo sfuggente Lizard e altri personaggi appartenenti alla collezione di nemici della Marvel.

Qui sotto potete vedere il filmato che annuncia il raggiungimento del gold di Marvel’s Spider-Man 2, e vi rimandiamo anche al gameplay trailer pubblicato pochi giorni fa sulle abilità della tuta Simbionte e Lizard.

