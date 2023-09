Tekken 8: Panda si unisce al roster

l franchise di Tekken potrebbe crescere ed evolversi, aggiungendo nuove funzionalità e meccaniche, ma una cosa è certa: Panda troverà sempre un modo per entrare. Bandai Namco ha confermato che Panda sarà giocabile in Tekken 8. Non c’è ancora il trailer, ma il suo profilo è disponibile sulla pagina ufficiale del roster del gioco.

La descrizione in inglese di @Yellow_Motion rivela che Panda sta cercando Xiaoyu. Dopo aver appreso della sua dedizione alla ricerca di Jin Kazama, Panda accompagna Xiaoyu in un viaggio globale. Sfortunatamente passano sei mesi e di Jin non c’è traccia. Tuttavia, Panda rimane devota a Xiaoyu e alla sua ricerca, utilizzando ancora una volta Kuma Shinken in stile Heihachi. Ciò che accadrà dopo sarà probabilmente rivelato nella storia del gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 uscirà il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, con un closed beta test fissato per ottobre.

🚨 BREAKING NEWS: Panda Joins the Roster in #TEKKEN8! 🐼 pic.twitter.com/Ouam4iRc2w — YellowMotion | TEKKEN 8 (@Yellow_Motion) September 21, 2023