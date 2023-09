Final Fantasy VII Rebirth: svelato il peso su PS5, Vincent non sarà giocabile

Square Enix ha ridotto la portata complessiva di Final Fantasy VII Rebirth, dalla suddivisione del gioco su due dischi Blu-ray ai 100 ore di contenuti promessi dal creative director Tetsuya Nomura. Tuttavia, in un’intervista con Game Informer, il director Naoki Hamaguchi ha confermato le dimensioni dell’installazione del gioco su PS5: ben 150 GB. Il primo disco è da 100 GB, mentre il secondo è da 50 GB, ma non è possibile scambiare i dischi come nel gioco originale. Invece, installerai il gioco utilizzando entrambi i dischi e ne avrai bisogno solo per giocare. Il team ha optato per due dischi per preservare la loro “elevata visione” del titolo, che mira a un “mondo enorme e altamente dettagliato”.

Dato che un disco Blu-ray avrebbe significato ridurre i contenuti, lo sviluppatore ne ha optati due. Inoltre, Nomura ha lasciato intendere la scorsa settimana che i personaggi che accompagnano i protagonisti diventeranno membri ufficiali del party nel sequel. Se questo è il caso di Vincent Valentine, la squadra potrebbe voler sviluppare appieno le sue capacità laddove abbia senso nella storia. Indipendentemente da ciò, i giocatori dovranno controllare Cait Sith e Red XIII, ognuno con meccaniche uniche e nuove abilità sinergiche da sperimentare. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Articoli Consigliati Monster Hunter Now Recensione: quella volta che incontrai un Rathalos in Duomo Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 riceve una breve serie anime

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth arriverà il 29 febbraio su PS5.