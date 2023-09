Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 riceve una breve serie anime

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 di Konami uscirà il 24 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 ,PC e Nintendo Switch. Sebbene abbia annunciato la versione per PS4 in seguito, è confermato che uscirà lo stesso giorno, con un breve tweet pubblicato di recente con il logo della console alla fine. La collezione può essere prenotata già da ora sugli store online, di seguito una breve descrizione:

Ritorna alle origini del genere stealth action su Nintendo Switch. Vivi l’avvincente storia cinematografica della serie di METAL GEAR mentre ti infiltri in fortezze nemiche e impedisci che l’uso indiscriminato di armi di distruzione di massa causi una guerra globale. Questa raccolta include Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, oltre ai titoli che hanno dato origine alla serie: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e le versioni per NES di Metal Gear e Snake’s Revenge, oltre a ricchi contenuti bonus

Metal Gear Solid: Master Collection vol. 1 include Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Sono incluse le missioni speciali e VR del primo gioco degli anni passati, mentre Metal Gear Solid 2 e 3 provengono dalla Collezione HD 2011. La compilation punta a 1080p/60 FPS su tutte le piattaforme, ad eccezione di Nintendo Switch. Altre chicche includono Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, sceneggiature digitali, libri master digitali, graphic novel per Metal Gear Solid 1 e 2, Metal Gear: Snake’s Revenge e una colonna sonora digitale. In basso trovate il post su X con il mini episodio anime intitolato “Total Sabotage Action”. Su PC non ci sarà il supporto a mouse e tastiera.

Resta sintonizzato per ulteriori dettagli e gameplay della collezione nelle prossime settimane.