Final Fantasy VII Rebirth: il nuovo gameplay mostra Sephiroth, Junon, e le Boss Fight

Varie impressioni pratiche e nuovo gameplay per Final Fantasy VII Rebirth (trovate qui il nostro Provato) di Square Enix sono stati pubblicati con l’inizio del Tokyo Game Show 2023. Vengono presentate due parti del gioco: Fated Beginnings: Cloud and Sephiroth, ambientato nel passato, e The World of FF7 Rebirth: Junon Area, ambientato dopo gli eventi di Final Fantasy VII Remake. Dai un’occhiata ai gameplay qui sotto per gentile concessione di Dengeki Online e Famitsu.

Il primo vede Cloud e Sephiroth indagare su Nibelheim con Tifa al seguito. I fan avranno familiarità con la tragedia che ha colpito la città, ma per ora i due SOLDIER stanno lavorando insieme. Sephiroth è giocabile e scatena attacchi potenti, mentre l’area di gioco complessiva presenta sezioni scalabili e forzieri collezionabili. C’è anche una lotta contro un boss contro un Materia Guardian. La seconda sezione si concentra su Cloud, Aerith, Tifa, Barret e Red XIII dopo la fuga da Midgar. Avventurandosi attraverso Junon, che offre maggiore libertà di esplorazione, cavalcano Chocobo (che sono personalizzabili con diverse skin) e affrontano missioni. Sebbene fosse piccola nella demo, Square Enix ha detto a Polygon che l’area sarebbe stata molto più grande nel gioco finale. Mentre i giocatori esplorano, arriveranno a Under Junon e affronteranno il boss del Terrore degli Abissi, che si trova in giro quando Yuffie Kisaragi viene coinvolta. Altri potenti nemici chiamati Fiends vagano per il paesaggio e fungono da nemici d’élite per il gruppo da decimare con nuovi attacchi Synergy.

Final Fantasy VII Rebirth verrà lanciato il 29 febbraio 2024 per PS5.