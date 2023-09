Sea of Thieves The Legend of Monkey Island il terzo episodio uscirà molto presto

Nel suo ultimo video, lo sviluppatore Rare ha rivelato che la terza parte della sua collaborazione con Monkey Island e Sea of Thieves uscirà il 28 settembre. La terza parte di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island sarà anche l’ultima Tall Tale questo fa parte della collaborazione. Ecco una breve descrizione del titolo:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Intitolata The Lair of LeChuck, la terza parte di The Legend of Monkey Island vedrà i giocatori mettere piede sull’omonima Monkey Island e conterrà una serie di luoghi iconici di The Secret of Monkey Island da esplorare, da una lussureggiante giungla a delle catacombe sotterranee piene di lava. Il secondo Tall Tale, The Quest for Guybrush, è stato pubblicato alla fine di agosto. Era molto più aperto rispetto al primo episodio della collaborazione, consentendo ai giocatori di esplorare l’isola di Mêlée mentre completavano le tre prove, che prevedevano la partecipazione ad attività come la caccia al tesoro e il combattimento con la spada insultante. La fine di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island sarà seguita dalla tanto attesa decima stagione del gioco, con i dettagli sulla nuova stagione e i suoi contenuti che verranno rivelati più avanti.