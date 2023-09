Persona 3 Reload e Unicorn Overlord: ATLUS ha condiviso nuovi importanti dettagli

Durante l’ATLUS TGS 2023 Media Briefing, il team ha svelato nuovi dettagli relativi a due titoli particolarmente attesi: Persona 3 Reload e Unicorn Overlord. ATLUS ha mostrato nuovamente l’imminente remake del GDR Persona 3 Reload, che arriverà il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Persona 3 Reload sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita. Mentre la scorsa settimana, ATLUS e Vanillaware hanno annunciato il GDR tattico fantasy Unicorn Overlord, la cui uscita è prevista su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S in data 8 marzo 2024.

Persona 3 Reload

L’Ora Buia è un periodo “nascosto” tra un giorno e l’altro che buona parte delle persone non può percepire. Un gruppo chiamato Strega lo sfrutta a suo vantaggio, usandolo per svolgere incarichi di vendetta su commissione. Mentre i membri della S.E.E.S. cercano di risolvere il mistero dell’Ora Buia, gli Strega li ostacolano da avversari.​

Takaya (Doppiato da: Daman Mills)

Il capo degli Strega, un gruppo di tre evocatori che sfrutta l’Ora Buia per svolgere incarichi di vendetta. Considera l’Ora Buia un dono speciale destinato solo a chi possiede il potere delle Personae e non vuole che sparisca. Nonostante il suo strano aspetto, ha una personalità carismatica che gli ha fatto ottenere molti seguaci devoti. ​ Quando attacca, utilizza l’arma che porta alla cintura. La sua Persona è Hypnos.​

Jin (Doppiato da: Chris Hackney)

Un membro degli Strega, un gruppo di tre evocatori che sfrutta l’Ora Buia per svolgere incarichi di vendetta.​ È un giovane intelligente, specializzato nell’analisi dati e gestisce il sito web di richieste di vendetta per le attività degli Strega.​ Attacca utilizzando granate speciali. La sua Persona è Moros.

Chidori (Doppiata da: Merit Leighton)

Un membro degli Strega, un gruppo di tre evocatori che sfrutta l’Ora Buia per svolgere incarichi di vendetta.​ Indossa un appariscente abito bianco e mostra raramente le sue emozioni, respingendo freddamente chi osa parlarle.​ Attacca utilizzando un’accetta. La sua Persona è Medea.

Shuji Ikutsuki (Doppiato da: Jake Green)

Preside della scuola del protagonista e consigliere della S.E.E.S. ​Spara freddure in ogni situazione, sconcertando chiunque lo circondi.​ ​Nonostante non possieda una Persona, resta cosciente durante l’Ora Buia. Dover mandare i suoi studenti a combattere contro le Ombre al posto suo sembra causargli dei sensi di colpa.

Elizabeth (Doppiata da: Tara Platt)

Una residente della Stanza di Velluto, uno spazio interdimensionale in cui può accedere solo il protagonista. ​Lo aiuta a rinforzare le abilità della sua Persona e gli assegna numerose richieste da completare. Gli chiede persino di scortarla nel mondo esterno, un luogo che la incuriosisce molto.

Pharos (Doppiato da: Aleks Le)

Un ragazzo che accoglie il protagonista al suo arrivo nel dormitorio, chiedendogli di firmare uno strano contratto. ​ La sua identità e i suoi scopi sono avvolti nel mistero, ma continua ad apparire al protagonista per consigliarlo.

Di seguito una carrellata di screenshot e artwork pubblicate da ATLUS, mentre ieri è stato anche pubblicato il terzo PV trailer.

Screenshot

Artwork

Unicorn Overlord

La partnership tra ATLUS e Vanillaware ha raggiunto il suo 20° anniversario e la loro prossima sfida creativa è affrontare il genere dei giochi di ruolo tattici. Intraprendi un’avventura reale e combatti al fianco di alleati fidati con una splendida grafica ad alta definizione, un esteso mondo da esplorare e un innovativo gameplay tattico di battaglia, il tutto nel classico stile Vanillaware.​ Il gioco, dotato di un mondo vibrante e di un’esperienza di strategia tattica sempre attuale, include un sistema di battaglia unico e modalità di battaglia online adatte al pubblico moderno. Unicord Overlord offre un’esperienza fresca e nostalgica, diversa da qualsiasi altro prodotto precedente.

Storia – Mondo di gioco

Risorge un principe caduto, con un anello leggendario a illuminare il suo cammino. La storia si svolge nel continente di Fevrith, una terra che ospita cinque nazioni—Cornia, Drakenhold, Elheim, Bastorias e Albion—abitate non solo da umani, ma anche da altre razze come elfi, angeli e un popolo di animali conosciuti come feridi. Dopo la ribellione contro la famiglia reale della sua nazione da parte del generale Valmore di Cornia, inizia una guerra che presto metterà a ferro e fuoco l’intero continente. Alain, il protagonista del gioco e principe di Cornia, fugge dalla sua patria durante questa rivolta e viene scelto per guidare l’Esercito di Liberazione che riscatterà tutte le terre soggiogate di Fevrith. Sono passati dieci anni e Alain, in possesso del leggendario Anello dell’Unicorno, issa la bandiera della ribellione per condurre il suo popolo verso la libertà.