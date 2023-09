Football Manager 2024: la J. League debutta ufficialmente nel gioco

L’edizione più completa di Football Manager di sempre è coronata da un accordo con la J. League che prevede l’aggiunta dei club giapponesi in Football Manager 2024.La nuova partnership comprende i campionati J1, J2 e J3 e sblocca il Giappone come nazionale giocabile. Tutti i 60 club della J. League sono presenti su licenza in tutte le versioni con logo, divise e foto dei giocatori ufficiali della stagione 2023. Per maggiori informazioni sulla serie FM24 visita il sito ufficiale qui.

FM24 è la ventesima edizione della serie e la più completa di sempre: include varie migliorie al gameplay per alzare l’asticella del realismo della simulazione calcistica come mai prima d’ora. Molte delle novità del gioco sono state influenzate da pareri di esperti e partnership chiave all’interno del calcio professionistico per offrire un’esperienza ancora più emozionante e coinvolgente. Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, ha dichiarato:

Firmare un accordo con la J. League è qualcosa che volevamo fare da molto tempo e riuscirci in concomitanza con la nostra prima uscita in Giappone è un traguardo straordinario per lo studio e tutta la famiglia SEGA. Per anni e anni i nostri fan ci hanno chiesto “ma dov’è la J. League?” e ora siamo davvero contenti di poterli finalmente accontentare. Non solo, sono anche felice di poter dare ai nostri utenti la possibilità di conoscere meglio il campionato e i club nipponici e scoprire nuovi talenti dal Giappone. Per i nostri nuovi fan e giocatori in Giappone penso proprio sarà bellissimo vivere una delle più grandi gioie di FM: gestire la propria squadra del cuore e realizzare il sogno calcistico di una vita!

Football Manager 2024 uscirà in contemporanea mondiale il 6 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, mobile e PC e, per la prima volta in assoluto, includerà la lingua giapponese. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.