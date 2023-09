Counter-Strike 2 sarà disponibile già da prossima settimana?

Valve ha iniziato a stuzzicare il fatto che Counter-Strike 2 potrebbe essere pubblicato presto. Passando alla piattaforma di social media X, lo studio ha iniziato a stuzzicare l’appetito dei fan con una potenziale uscita per Counter-Strike 2 fissata per mercoledì della prossima settimana. Infatti, l’account ufficiale di Counter-Strike su X ci chiede:

“Cosa fate mercoledì prossimo?”

Il titolo è destinato a rivoluzionare i fondamenti del popolare sparatutto multiplayer in diversi modi. All’inizio di questo mese, Valve ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo gioco, incluso il fatto che presenterà nuove regole competitive e valutazioni delle abilità che daranno una “visualizzazione precisa” delle abilità di un giocatore. Annunciato a marzo, Counter-Strike 2 apporterà alcune modifiche anche al gameplay principale dello sparatutto. Valve ha ricostruito da zero numerose mappe, sfruttando tutti i nuovi strumenti e funzionalità di rendering di Source 2. Inoltre, il team ha aggiornato altre mappe che utilizzano la nuova illuminazione Source 2, incluso un sistema di rendering basato sulla fisica che produce materiali, illuminazione e riflessi realistici. Inoltre, Valve pubblicherà gli strumenti e le funzionalità di rendering di Source 2 ai creatori di mappe della comunità per semplificare la costruzione, la sperimentazione e l’iterazione. Oltre agli incredibili effetti d’acqua, Counter-Strike 2 avrà anche alcuni impressionanti effetti di fumo. Le granate fumogene ora saranno oggetti volumetrici dinamici che interagiscono con l’ambiente e reagiscono all’illuminazione, agli spari e alle esplosioni. Inoltre, la forma della nuvola di fumo può essere spinta e scolpita da proiettili o granate.

Counter-Strike 2 è stato nel bel mezzo dei test sin dal suo annuncio, con i tester selezionati dal pool di giocatori attivi di Counter-Strike: Global Offensive.