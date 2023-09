Resident Evil 4 Separate Ways è ora disponibile

Durante lo State of Play è stato svelato ufficialmente Resident Evil 4: Separate Ways, nuovo contenuto del remake del quarto capitolo dell’horror Capcom. Il gioco riceverà anche un aggiornamento gratuito alla modalità Mercenari, nonché l’espansione Separate Ways, entrambi disponibili da oggi. Come sapranno coloro che hanno giocato all’originale Separate Ways, l’espansione sarà incentrata su Ada Wong e racconterà la sua storia parallela alla missione di Leon per salvare la figlia del presidente. Per chi non conoscesse i dettagli della trama del DLC, ecco una breve descrizione:

Prima ancora che Leon S. Kennedy mettesse piede in quel villaggio maledetto, lei era lì. La sua missione? Il recupero del segreto più oscuro del culto: l’Ambra. Ora Ada deve affrontare una minaccia sconosciuta che la sta divorando dall’interno, un complice con un passato oscuro e secondi fini, e un ricongiungimento casuale con l’uomo che meno si aspettava: Leon S. Kennedy. Perché ha accettato questa missione? E quale strada intraprenderà all’ombra delle indagini di Leon sul rapimento della figlia del presidente?

