Xbox Tokyo Game Show 2023: Hotel Barcelona, Octopath Traveler II, Persona e tantissime novità presentate

Oggi Microsoft ha mostrato tantissimi nuovi contenuti durante l’Xbox Tokyo Game Show 2023 mostrando in esclusiva il nuovissimo Hotel Barcelona, il nuovo videogioco di Sweery e Suda 51. Ovviamente le novità non finiscono qui: Party Animals inizia una collaborazione con Ori, la Trilogia di Ace Attorney Phoenix Wright sarà disponibile dal 26 settembre su Xbox Game Pass con la possibilità di giocare anche da smartphone e tablet con i controlli touch. La Trilogia di Ace Attorney Apollo Justice arriverà su Games Pass, Xbox e PC all’inizio del 2024. Per quanto riguarda Microsoft Flight Simulation è stato annunciato l’aggiornamento Japan World Update, che aggiunge nuovi aeroporti dal Giappone. Infine è stato annunciato My Lovely Empress, una nuova uscita per il piccolo studio indonesiano, GameChanger Studio.

Forza Motorsport

L’imminente Forza Motorsport ci ha dato uno sguardo più da vicino al suo splendido tracciato giapponese di Hakone, con bellissimi alberi di ciliegio in fiore che mascherano un’autostrada complicata – e a guidare su quella pista c’era una delle auto disponibili nel gioco, una Toyota GR Supra del 2020. Forza Motorsport sarà rilasciato per Xbox Series X|S (con Xbox Game Pass), PC Windows (con PC Game Pass) e Steam il 10 ottobre, mentre i giocatori con accesso anticipato potranno accedervi dal 5 ottobre. L’acquisto del gioco ti offrirà anche la Chevrolet Corvette E-Ray del 2024 nel tuo garage all’interno di Forza Horizon 5.

Fallout 76: Atlantic City

Il direttore artistico di Fallout 76, Jonathan Rush, è apparso durante Xbox Tokyo Game Show 2023 per presentare Atlantic City, una nuovissima località in arrivo nel gioco il 5 dicembre. “Da quando abbiamo annunciato Atlantic City all’Xbox Showcase lo scorso giugno, abbiamo alzato la posta con così tanti fantastici contenuti che lo stiamo dividendo in due versioni“, ha detto Rush. “Atlantic City ha riempito il mazzo di nuovi contenuti tra cui nuove località, nuove fazioni, nuove creature, nuove missioni e nuove ricompense. In più, un casinò in cui i nostri Wastelanders potranno mettere alla prova la loro fortuna.” I giocatori Steam che già possiedono il gioco potranno unirsi al divertimento in anticipo, con Atlantic City disponibile sul Public Test Server dal 3 ottobre.

The Elder Scrolls Online

ZeniMax Online Studios è entusiasta di condividere che The Elder Scrolls Online verrà lanciato in Giappone sulle console Xbox, insieme alla localizzazione completa in giapponese, il 15 novembre 2023. Durante l’intermediazione, il direttore creativo dell’ESO Rich Lambert ha anche evidenziato i nuovi contenuti recentemente rilasciati nel gioco. Necrom Chapter, a cui i giocatori su console potranno giocare localmente questo novembre.

Altheia: The Wrath of Aferi

Questa nuova odissea di azione e avventura è stata creata da due fratelli e ha mostrato un gameplay mai visto prima. Abbiamo dato una buona occhiata ai suoi personaggi – la guerriera Lili e il misterioso monaco Sadi – agli enigmi e ai combattimenti, tutti ambientati all’interno di misteriosi e pericolosi templi in rovina ispirati al lavoro di Hayao Miyazaki e Mamoru Hosoda. Sia il combattimento che gli enigmi sono creati pensando ai due personaggi, chiedendoti di usare entrambi i loro poteri per procedere. Altheia: The Wrath of Aferi sarà presto disponibile per Xbox e PC Windows.

Hotel Barcelona

Hotel Barcelona è la tanto attesa collaborazione tra le leggende del game design Swery65 e Suda51 e durante Xbox Tokyo Game Show 2023 ci ha portato un trailer di gioco mai visto prima del gioco “film slasher d’azione parodico 2.5D“. Traendo influenze da tutta la storia dell’orrore, dovrai confrontarti con qualsiasi cosa, da entità aliene a squali potenziati dall’intelligenza artificiale, il tutto mentre sei bloccato in un ciclo temporale infinito pieno di serial killer – e solo i tuoi sé defunti del passato ad aiutarti. Sia Swery che Suda sono apparsi nello spettacolo per discutere del gioco. Swery ha parlato degli insoliti inizi del gioco – con Suda che gli ha chiesto di annunciare una collaborazione al volo, senza alcuna discussione preventiva – e della sua ispirazione da “The Shining” di Stanley Kubrick. Suda ha spiegato che lui e Swery hanno lavorato insieme sul concetto iniziale: “Poi, all’improvviso, Swery ha completato tonnellate di lavoro sullo sviluppo e l’Hotel Barcelona si è materializzato. La maggior parte delle volte, quando qualcuno fa un’affermazione del genere a parole, il progetto non si materializza mai… Ma Swery ha reso questo progetto realtà per offrire qualcosa ai fan”. Hotel Barcelona arriva su Xbox Series X|S nel 2024. Su Xbox Wire trovate l’intervista ai due game designer.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name and Like a Dragon: Ishin!

Il capo del Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, ha fatto un’apparizione speciale durante Xbox Tokyo Game Show 2023 con alcune novità entusiasmanti: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Ishin! si uniranno a Xbox Game Pass, con il primo che sarà aggiunto il giorno del lancio. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name racconta la storia di Kazuma Kiryu, un tempo leggendario della yakuza, un uomo che ha simulato la propria morte e ha abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Con il nome in codice “Joryu”, Kiryu si imbarca in un’avvincente narrativa d’azione con combattimenti spaccaossa che prepara il terreno per il prossimo capitolo della serie, Like a Dragon: Infinite Wealth, in uscita il 26 gennaio 2024. Arriverà su Xbox Game Pass il il 9 novembre. Like a Dragon: Ishin! è un’epopea sui samurai lanciata su Xbox all’inizio di quest’anno. Impugna la spada di Sakamoto Ryoma ed esplora il Giappone feudale per trovare l’assassino di tuo padre, scagionarti da un omicidio architettato e ripristinare il tuo onore. Arriverà per Xbox Game Pass quest’anno.

Octopath Traveler II

Sarah Bond di Xbox è apparsa sul palco per presentare l’imminente uscita Xbox di Octopath Traveler II di Square Enix. Sarah ha rivelato che, negli ultimi cinque anni, Xbox ha più che raddoppiato il numero di giochi giapponesi rilasciati sulle nostre piattaforme, e ha introdotto un messaggio speciale da parte del Vice Presidente della Creative Business Unit II di Square Enix, Yu Miyake. Miyake ha annunciato che il suo bellissimo gioco di ruolo HD-2D, Octopath Traveler II, arriverà sulle piattaforme Xbox all’inizio del 2024.

Palworld

Questo gioco di ruolo dove dovremo collezionare mostri ha ricevuto un nuovo trailer di gioco durante lo spettacolo, mostrando nuovi mostri, personalizzazione dei personaggi, multiplayer, costruzione di basi, creazione, armi, leader di fazioni e altro ancora nel suo meraviglioso mondo 3D. Torna a mostrarsi nuovamente Palworld in un nuovo gameplay che ci mostra la creazione del personaggio, alcune sequenze del multiplayer, le abilità dei nostri Pal, la costruzione di basi ed il crafting con l’aiuto dei nostri fidati mostriciattoli. Palworld arriverà per Xbox e Windows nel 2024.

Persona 3 Reload

Prima dell’uscita di questo epico remake su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows (con Xbox Game Pass e PC Game Pass) il 2 febbraio 2024, il produttore Ryota Niitsuma ha introdotto il gioco e ha rivelato una nuovissima abilità originale a Persona 3 Reload. Theurgia è un attacco appariscente e definitivo che Niitsuma definisce “una carta vincente per le tue battaglie“, il che significa che ce n’è molto di nuovo ed eccitante sia per i giocatori passati che per i nuovi arrivati. Qui trovate altri dettagli.

Persona 5 Tactica

L’imminente versione tattica a turni dell’acclamato Persona 5 si è mostrato in un nuovo gameplay e ha rivelato il suo nuovo sistema Quest. Il produttore Atsushi Nomura ha spiegato che le missioni sono fasi speciali – separate dalla storia principale – che presentano condizioni uniche e chiare, ma offrono ricompense considerevoli. Affrontare una missione potrebbe significare dover sconfiggere un nemico in un singolo turno o livelli in stile puzzle che comportano la manovra di bombe su un livello, ma in cambio puoi guadagnare personaggi completamente nuovi da utilizzare o abilità di alto livello. Persona 5 Tactica sarà lanciato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows (con Xbox Game Pass e PC Game Pass) il 17 novembre 2023.

PUBG Battlegrounds

In un nuovo trailer, abbiamo anticipato alcuni curiosi sviluppi della mappa Erangel di PUBG Battlegrounds in arrivo questo ottobre. Il trailer promette un gameplay più dinamico e misterioso e abbiamo dato una rapida occhiata a una porta sotterranea nascosta che si apre prima della fine del teaser. Assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori dettagli.

Wo Long: Fallen Dynasty – Conqueror of Jiangdong

In arrivo il 27 settembre, Conqueror of Jiangdong è la seconda delle tre espansioni DLC in arrivo per Wo Long: Fallen Dynasty. Un nuovo trailer ha anticipato la trama ricca di azione e ci ha anche dato un’idea di nuovi tipi di armi, nemici e boss. Abbiamo anche appreso che un crossover con Lies of P porterà 2 nuove armi anche a Wo Long il 27 settembre.