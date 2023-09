Japan Game Awards 2023: Monster Hunter Rise Sunbreak nominato miglior gioco del 2023, ecco tutti i vincitori

L’espansione Monster Hunter Rise Sunbreak di Capcom ha vinto il primo premio ai Japan Game Awards 2023 tenutisi oggi. L’espansione, rilasciata per la prima volta per PC e Nintendo Switch lo scorso anno e portata su altre console all’inizio di quest’anno, ha vinto il Grand Award durante la cerimonia, organizzata ogni anno dalla Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) del Giappone e parzialmente votata dal pubblico. Trovate il video della live qui sotto.

Il Family Computer di Nintendo (noto anche come Famicom, o NES in Occidente) ha ricevuto il premio come The Minister of Economy, Trade and Industry Award, che viene assegnato a un individuo o un’organizzazione che ha dato un grande contributo alla crescita dell’industria dei giochi giapponese. Famicom ha celebrato quest’anno il suo 40 ° anniversario e Takashi Tezuka, direttore esecutivo di Nintendo e designer di Super Mario Bros., ha ritirato il premio a nome di Nintendo. Tezuka ha ringraziato il CESA per il premio e ha detto che Nintendo da sola non dovrebbe accettarlo, ma piuttosto dovrebbero farlo tutte le aziende che hanno creato giochi classici per Famicom. 11 giochi hanno ricevuto un Award for Excellence, tra cui God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Pokémon Scarlet and Violet, Resident Evil 4, Sonic Frontiers e Xenoblade Chronicles 3. Il Game Designers Award, scelto da una giuria di nove creatori giapponesi, tra cui il designer di Smash Bros. Masahiro Sakurai e Hideki Kamiya di PlatinumGames, è stato assegnato al RPG Time: The Legend of Wright. Di seguito l’elenco dei titoli premiati a i Japan Game Awards 2023:

Grand Award

Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom)

Award for Excellence

Earth Defense Force 6 (Sandlot)

Final Fantasy 7 Reunion (Square Enix)

God of War Ragnarök (Sony)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom)

Paranormasight (Square Enix)

Pokémon Scarlet and Violet (Nintendo)

Resident Evil 4 (Capcom)

Sonic Frontiers (Sega)

Splatoon 3 (Nintendo)

Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)

Best Sales Award

Pokémon Scarlet and Violet (Nintendo)

The Minister of Economy, Trade and Industry Award

Family Computer

Game Designers Award

RPG Time: The Legend of Wright

