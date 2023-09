505 Games Showcase: ecco che cosa è stato mostrato al Tokyo Game Show 2023

La live di 505 Games Showcase, presentata durante il Tokyo Game Show 2023, è iniziata con il gameplay di Ghost Runner II e la data di lancio per il 27 ottobre su PlayStation 5, Xbox series, X/S e PC tramite GOG, Epic Games Store e Steam. Il titolo è uno in prima persona ambientato in un futuro cyberpunk. Diventa il cyber-ninja definitivo e affronta epiche battaglie con boss, abilità migliorate, una storia interattiva, nuove modalità e una intensa colonna sonora synthwave. L’evento continua con degli aggiornamenti e novità per Marvel Puzzle Quest per il suo decimo anniversario. L’IP è un videogioco per più piattaforme creato nel 2013 da Demiurge Studios e basato sulla serie Marvel. Si passa al nuovo gameplay di a Crime Boss Rockay City, intitolato Dragon’s Cold Cup, per PS5, Series e PC tramite Steam. Il gioco è uno sparatutto dove i giocatori riuniscono una squadra di criminali e vengono inviati in missione per infiltrarsi, rubare e sconfiggere i nemici.

Viene presentato il trailer di Nivalis in arrivo nel 2024, insieme all’intervista ai due sviluppatori. Un gestionale dove fai crescere la tua attività, gestisci ristoranti e discoteche, fatti amici e nemici, acquista e decora appartamenti, vai a pescare e magari trova addirittura l’amore a Nivalis, la città che si estende dall’oceano fino alle nuvole. Viene anche presentato il trailer di annuncio per Magical Mixture Mill, un nuovo titolo RPG degli stessi sviluppatori di Navalis. Viene quindi presentato un nuovo gameplay trailer per Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, in arrivo il 23 aprile 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite GOG, Epic Games Store e Steam, insieme all’interviste e approfondimenti degli sviluppatori; inoltre, sono state anche mostrati i vari personaggi. Potete vedere la live di 505 Games Showcase qui sotto.