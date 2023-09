SEGA NEW Special e ATLUS al TGS 2023: ecco cosa è stato mostrato

Continua la giornata di livestream direttamente dal Tokyo Game Show 2023, dove abbiamo visto stamattina l’Xbox Tokyo Game Show 2023 e adesso è stato il turno di SEGA e ATLUS. Al TGS 2023, con il SEGA NEW Special, hanno avuto il loro spazio con uno show in cui sono stati presentati diversi titoli come Persona 5 Tactica, Sonic Superstars, Football Manager 2024, Like a Dragon Infinite Wealth ed Endless Dungeon.

Un nuovo gameplay di Sonic Superstar è stato trasmesso in diretta in cui è possibile apprezzare e vedere il frenetico gameplay del nuovo titolo dedicato al riccio blu. Nel nuovo titolo potrai avventurarti attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole. Il titolo sarà disponibile dal 17 ottobre. Per quanto riguarda Persona 5 Tactica, anche il titolo ATLUS è stato giocato in diretta da una fan in cui è stato possibile vedere diverse sequenze di gameplay del nuovo RPG tattico ambientato nell’universo di Persona 5. I Phantom Thieves sono tornati per una nuova missione! In una giornata apparentemente normale al Café Leblanc, i nostri eroi vengono improvvisamente trasportati in un altro mondo di guerra e oppressione. Uniscono le forze con il capo del corpo ribelle per guidare il colpo di stato e liberarsi dal dominio tirannico. Scatena una rivoluzione, attraversa i regni e scopri la verità dietro questo mondo misterioso. Persona 5 Tactica è ora disponibile per il pre-ordine e arriverà in tutto il mondo il 17 novembre 2023.

ENDLESS Dungeon, il rogue-lite fantascientifico di azione tattica con elementi da tower defense dalle tinte western, è stato mostrato con un trailer interamente dedicato al pubblico nipponico in cui è stato possibile intravedere alcune sequenze di gameplay, come per Football Manager 2024 durante la live. Like a Dragon: Infinite Wealth verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo ed è tornato a farsi vedere con un nuovo gameplay giocato dalla doppiatrice. Durante la sessione di gameplay è stato possibile vedere due diversi mini-giochi e alcune sequenze di combattimento e alcuni filmati in gioco. Vi ricordiamo di continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati.