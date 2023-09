Level-5: recap del panel dal Tokyo Game Show 2023

Oggi 21 settembre si è svolto al Tokyo Games Show 2023 il Five News, panel dedicato a Level-5. In sostanza, sono stati riproposti i diversi trailer già pubblicati nei giorni precedenti, con nuovi dettagli aggiunti in studio. Nessuna novità dunque sull’atteso Professor Layton and the New World of Steam, e neanche sulle date d’uscita dei giochi fatti vedere.

Il primo titolo ad essere mostrato è Fantasy Life i: The Girl Whos Steals Time, con il primo trailer già pubblicato, per l’appunto, pochi giorni fa. Il gioco in questione è un social slow-life RPG che sarà disponibile nel 2023 su Nintendo Switch (data precisa non ancora svelata). In studio sono stati poi analizzati ulteriori dettagli di gioco.

Il secondo gioco ad essere mostrato è invece Decapolice, con la “guida giocabile” che mostra uno dei casi. Il protagonista del gioco, un detective principiante di nome Harvard, dà la caccia ai delinquenti in una città open world infestata dal crimine, spostandosi tra il mondo reale e quello virtuale. Il gioco uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch nel 2023 (data precisa ancora non svelata).

Poi è il turno di Megaton Musashi: Wired, con il primo trailer, che potete vedere qui sotto. Il titolo è una versione migliorata con nuovi contenuti del gioco uscito originariamente nel 2021. Arriverà su Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2023.

Il finale se lo prender Inazuma Eleven Victory Road, con il terzo trailer già visto pochi giorni fa, che si divide in una prima parte animata, con la storia, e una seconda con il gameplay. Il nuovo capitolo della serie calcistica arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e mobile (iOS e Android), con tre modalità, Storia, Chronicle e Online Tournament. Ancora non c’è la data d’uscita. Ricordiamo che al Tokyo Game Show è possibile provare la demo.

Qui sotto potete vedere la live completa di Level-5 al Tokyo Game Show 2023.