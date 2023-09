Call of Duty Modern Warfare 3: reveal trailer della modalità Zombie

L’esperienza di Zombi arriva nell’universo di Modern Warfare, con una squadra di operatori di vari paesi che aiuta i componenti della Task Force 141 contro vaste orde di non morti portate da una grande minaccia nemica. Con Call of Duty: Modern Warfare 3, gli zombi entrano nell’universo di Modern Warfare per la prima volta nella storia di Call of Duty. L’esperienza di Modern Warfare Zombi, sviluppata da Treyarch in collaborazione con Sledgehammer Games, è un’esperienza cooperativa che porta i giocatori a fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere contro enormi orde di non morti nella mappa di Call of Duty Zombi più grande di sempre.

In questa versione di Zombie, i nemici sono sia vivi che non morti. I vivi fanno parte di Terminus Outcomes, una forza militare privata assunta da Zakhaev come rinforzo. Guidato da un certo Jack Fletcher, il soldato sopravvissuto che si trova accanto a Zakhaev alla fine del trailer, questo gruppo di mercenari non dà alcun giudizio sulle motivazioni o sull’etica dei suoi clienti. Se la paga è buona, il lavoro è loro.

Articoli Consigliati Koei Tecmo Showcase: ecco che cosa è stato presentato al Tokyo Game Show 2023 Monster Hunter Now raggiunge oltre 5 milioni di giocatori in meno di una settimana

I più esperti nelle vicende degli zombi dell’etere oscuro riconosceranno la sostanza contenuta nelle fiale: si tratta di Aetherium, ora in uno stato altamente arricchito in seguito alla lavorazione di grandi quantità della sua forma cristallina.

Preparati ad affrontare una quantità di non morti mai vista prima, con i membri dell’operazione Deadbolt che affronteranno compiti difficili e in più fasi e Soap e compagni che cercheranno di impedire a Zakhaev e Terminus di saccheggiare altre risorse. Tutto questo tentando, allo stesso tempo, di contenere l’attuale minaccia, prima che si diffonda fuori da ogni controllo.

Combinando le migliori caratteristiche e i sistemi delle mappe di Modern Warfare con le collaudate funzionalità di base di Zombie di Treyarch, Modern Warfare Zombie presenta una nuova versione di questa popolare modalità di gioco, che verrà lanciata insieme alla Campagna e al Multigiocatore all’uscita di Modern Warfare 3.

Preparati a contenere l’incursione in diverse aree a difficoltà crescente, con funzionalità Zombi di base e una vera orda di segreti da scoprire. Ti aspetta un’esperienza survival di estrazione PvE e open world condivisa con altre squadre, insieme a una serie di missioni speciali per la storia. Scoprirai una serie di elementi unici, sfide e filmati per sottolineare i principali sviluppi della storia. Affronta le orde di non morti a partire dal 10 novembre 2023.