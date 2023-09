Monster Hunter Now raggiunge oltre 5 milioni di giocatori in meno di una settimana

In una settimana dal lancio globale di Monster Hunter Now, il gioco batte già i record e premia tutti i suoi “cacciatori” con alcuni bonus ed eventi speciali:

1. Monster Hunter Now raggiunge i 5 milioni di download nella sua prima settimana, in tempo per il Tokyo Game Show. Per questo record Niantic ha pensato di offrire ai cacciatori un bonus di 5.000 Zenny e due Palla-pittura gratuite (codice di riscatto dell’offerta: MHN5M).

2. Il prossimo fine settimana si terrà il primo evento Diablos Invasion. In Monster Hunter Now i mostri appaiono più spesso nei grandi parchi. Ora sembra che i parchi corrispondenti ai deserti stiano per essere assaliti dai Diablos: tutti i gruppi di cacciatori sono invitati a indagare sul fenomeno:

Sabato 23 settembre 2023, dalle 13:00 alle 16:00 ora locale.

Domenica 24 settembre 2023, dalle 13:00 alle 16:00 ora locale.

I Diablos appariranno più frequentemente nelle regioni desertiche. Saranno disponibili missioni evento a tempo limitato. Completate le missioni, ad esempio scattando una foto ai Diablos in modalità AR, per ottenere ricompense.

3. Le ricompense di pre-registrazione sono disponibili. Per riscattarle è necessario che la app sia aggiornata all’ultima versione da App Store o Google Play e successivamente accedere al negozio di gioco.

Niantic ha inoltre esteso il periodo in cui i nuovi giocatori possono ottenere le ricompense di pre-registrazione, includendo tutti coloro che installeranno l’app ed effettueranno l’accesso entro le 1:59 di lunedì 25 settembre.