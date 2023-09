Alan Wake 2: nuovi dettagli e prime impressioni presto in arrivo

Mentre ci avviciniamo al tanto atteso lancio di Alan Wake 2, lo sviluppatore Remedy Entertainment continua a fornire nuovi dettagli e filmati di gioco per il sequel survival horror. Inoltre, molto presto, ci saranno tante nuove novità per sfamare l’appetito dei fan. Lo sviluppatore ha confermato di aver recentemente invitato vari organi di stampa e content creators a provare Alan Wake 2 in un evento di anteprima a Los Angeles. Pertanto, potrete aspettarvi anteprime e impressioni pratiche sul titolo, insieme a (presumibilmente) nuovi filmati e dettagli di gioco che verranno pubblicati online da diversi influencer già dalla prossima settimana, il 27 settembre. Qui trovate la nostra anteprima. Intanto, vi lasciamo ad una breve descrizione del gioco:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei.

Alan Wake, uno scrittore intrappolato in un incubo al di fuori del nostro mondo, scrive una storia oscura nel tentativo di manipolare la realtà che lo circonda e scappare dalla sua prigionia. Braccato da un oscuro orrore, Wake cerca di preservare la sua sanità e sconfiggere il diavolo al suo stesso gioco.

Sam Lake ha anche rivelato la durata del titolo , che sarebbe lungo il doppio degli altri titoli di Remedy. Alan Wake 2 è stato recentemente presentato in anteprima Di recente, il directorha anche, cheAlan Wake 2 è stato recentemente, fornendo uno sguardo a moltissimi dettagli sul gameplay e sulla storia. Prendendo ispirazione da fonti come Se7en, Twin Peaks e gli scritti di Stephen King, il titolo sembra combinare il classico approccio di Remedy ai giochi con l’atmosfera di Silent Hill e il gameplay di Resident Evil.

Alan Wake 2 verrà lanciato il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC.

