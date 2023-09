Capcom Online Program: ecco cosa è stato mostrato al Tokyo Game Show 2023

Oggi 21 settembre è giornata di showcase dal Tokyo Game Show 2023, ed è ora il turno di Capcom, con il suo Online Special Program in occasione della fiera giapponese.

Il primo titolo ad essere mostrato è Dragon’s Dogma II, con un nuovo video gameplay che mostra in primis le 4 “Starting vocation”: Fighter, con spada e scudo, Archer, con arco e frecce, Mage con incantesimi dalla distanza, e Thief con movimenti rapidi e furtivi. Ci saranno anche delle vocation avanzate, da sbloccare più avanti nel gioco, e sono state fatte vedere Mystic Spearhand e Magick Archer. Sono state mostrate anche le quest che verranno richieste dagli abitanti, i modi in cui utilizzare l’ambiente in proprio favore, i viaggi, il ciclo giorno/notte (quando è buio possono comparire mostri più pericolosi). Una demo è giocabile alla fiera di Tokyo, e il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S (data non svelata ancora).

Dopodiché, Resident Evil si prende la sua parte con il DLC Separate Ways che vede protagonista Ada Wong, disponibile proprio da oggi 21 settembre. Il filmato mostra le caratteristiche della spia, come ad esempio l’uso del rampino. In più, da oggi è disponibile anche l’aggiornamento per la modalità Mercenari che, oltre alla stessa Ada, porta anche Albert Wesker. Sezione dedicata anche alla versione VR, in arrivo quest’inverno, e a quelle per Mac e IPad, in arrivo nel 2023. Sempre su dispositivi Apple, arriverà (prima di RE4) anche la versione in prima persona di Village.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ha ora una data d’uscita. La collection con i tre episodi (Ace Attorney, insieme ai suoi sequel Dual Destinies e Spirit of Justice) sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch dal 25 gennaio 2024. Nello video dello showcase sono state mostrate diverse caratteristiche, dalla modalità orchestra, alla art library, all’animation studio, oltre ovviamente al gameplay di gioco e ai vari personaggi.

E’ poi il turno di Monster Hunter, prima con Now, titolo mobile (che ha già raggiunto 5 milioni di download nella prima settimana dall’uscita) di Niantic, in cui andare a caccia di mostri in giro nella propria città. A dicembre arriverà un nuovo major update. Inoltre, a marzo 2024 la serie compirà 20 anni (dall’uscita del primo capitolo in Giappone), ed è stato mostrato il logo celebrativo. Verranno annunciate novità sulla serie il prossimo anno.

