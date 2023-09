Conan Exiles: disponibile Age of War Capitolo 2, con trailer di lancio

Conan Exiles, l’open world survival di Funcom, ha aggiunto una nuova gamma di contenuti, con l’aggiornamento Age of War – Capitolo 2. Mentre i tesori dei giocatori crescono, dovranno essere protetti dall’invasione dell’Impero Stygian nel rinnovato sistema di epurazione. Con le nuove minacce arriva anche un miglioramento globale del bottino e molto altro ancora. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nel Capitolo 2, potrete avere il pieno controllo sia sul momento in cui un’epurazione attacca, sia sulla difficoltà dell’evento. Mentre i combattenti Stygian si riversano da un vicino campo di guerra, difendete la vostra base e il tesoro al suo interno da un’ondata dopo l’altra, finché non emerge la Hand of War. Sconfiggetela e raccogliete le ricompense, che aumentano in base alla difficoltà. Si tratta di un’esperienza completamente nuova in Conan Exiles, che sfrutta le basi del gioco, profondamente personalizzabili, per creare battaglie epiche e altamente rigiocabili.

Inoltre, le tabelle dei loot dell’intero gioco sono state migliorate, facendo sì che i drop dei nemici riflettano la loro natura, l’ambiente e l’equipaggiamento. Lasciate i confini della vostra fortezza per razziare gli accampamenti e addentrarvi nei dungeon alla ricerca dei bottini più rari.

Grazie alla loro natura sistemica, l’impatto di queste caratteristiche può essere avvertito dai nuovi giocatori che muovono i primi passi in-game, fino ai veterani da end-game che dominano le Terre Esiliate da tempo.

Il Capitolo 2 include inoltre un’abbondanza di nuovi cosmetici a pagamento attraverso il Battle Pass e il negozio di oggetti del Bazar. La maggior parte di questi sono a tema con Age of War e l’Impero Stygian, tra cui il maestoso set di edifici piramidali, skin per armi e armature Stygian, nuove emotes, animali domestici, pitture di guerra e molto altro ancora. Cambia lo skyline delle Terre Esiliate con le tue creazioni.

Age of War – Capitolo 2 è disponibile da subito su PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One e Xbox Game Pass. L’avventura è ora a prezzo di saldo: Conan Exiles, Isle of Siptah e tutti i DLC sono ora scontati fino al 60% su tutte le piattaforme. Il primo capitolo di Age of War era uscito a giugno.

Qui sotto il trailer di lancio.