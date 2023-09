Millennia: annunciato 4X a turni nel corso di 10.000 anni di storia

Paradox Interactive ha annunciato Millennia, 4X a turni in sviluppo da parte di C Prompt Games, dove mettere alla prova le proprie doti strategiche nel corso di 10.000 anni di storia, dagli albori dell’umanità ai possibili futuri. Il gioco arriverà il prossimo anno su PC (Steam), ed è stato pubblicato il teaser trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il team di sviluppo è formato da esperti di strategici che hanno lavorato alla serie Age of Empires. Nei prossimi mesi arriveranno dev diary che approfondiranno le caratteristiche il pensiero che sta alla base del gioco, fino all’uscita prevista per il 2024.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Crea la tua nazione in Millennia, un gioco storico 4X a turni che mette alla prova le tue doti strategiche nel corso di 10.000 anni di storia, dagli albori dell’umanità ai possibili futuri. Traccia il corso della storia e sperimenta varie linee temporali in ogni partita, mentre dai vita a una narrazione epica fatta delle tue azioni. Guida il popolo attraverso periodi di crisi ed epoche di scoperte, affronta grandi sfide e opportunità e fonda una civiltà che prosperi nei secoli.

Guida la tua nazione attraverso la storia

Detta il corso della storia in dieci epoche, dalle prime città ai viaggi nello spazio. Raggiungendo determinati obiettivi, potrai spostare il tempo in un’epoca divergente, una storia alternativa con nuove regole, nuove tecnologie e nuove unità. Attenzione, però, alle epoche di crisi: seguire un percorso dominato da caos e disordini può far precipitare il mondo in un futuro di guerre, malattie o ignoranza. D’altra parte, un governante saggio può sempre trasformare una crisi in un’opportunità… Scegli il percorso con cura, perché le epoche che attraverserai avranno un impatto a lungo termine sul tuo popolo e sul mondo intero.

Crea una tua reputazione

Personalizza la tua nazione adottando unici spiriti delle nazioni nel corso della partita. La tua sarà una nazione di guerrieri o di esploratori? Il tuo popolo è guidato da un grande khan o da un costruttore di monumenti? La tua fama deriva dalla definizione della cultura pop o dal dominio della finanza globale? Quali aspetti della tua cultura avranno un’eco nella storia?

Padroneggia un’economia approfondita e interessante

Gestisci la tua economia con cura e crea una macchina della crescita e della costruzione. Inizia con le risorse di base per ottenere cibo, ricchezza e favorire la produzione. Man mano che progredisci, scegli come convertire al meglio questi semplici beni in prodotti di maggior valore attraverso la ricerca e i miglioramenti. Fai specializzare le regioni trasformando il ferro in armi o utensili, il legno in carta o legname, l’oro in monete o gioielli. Spedisci le merci in eccesso dove sono necessarie e permetti al granaio dell’impero di nutrire le colonie lontane o al centro industriale di rifornire le truppe vicine al nemico.

Favorisci tecnologie e idee

Persegui la conoscenza per promuovere il progresso scientifico e culturale, sbloccando nuove unità, edifici e miglioramenti per far crescere le città o rafforzare gli eserciti. Fai ricerche sulla difesa per addestrare i primi arcieri, sulla fonderia per padroneggiare la produzione del ferro o sulle gilde per produrre vino. Le epoche divergenti e di crisi presentano alternative uniche, che vanno dalle tenute delle nuvole dell’epoca dell’etere alle città sottomarine dell’epoca dell’utopia.

Raggiungi la vittoria alle tue condizioni

Trova il successo finale attraverso un’epoca della vittoria. Verso la fine del gioco (o prima, se hai una valida strategia), il predominio permette a una nazione di dettare le condizioni di vittoria. Il resto del mondo deve decidere se lottare per raggiungere la vittoria prima del leader… o se opporsi al suo tentativo. Rischia tutto per ottenere la vittoria nel Rinascimento o pianifica attentamente il trionfo nell’era moderna.

Qui sotto il trailer d’annuncio di Millennia.