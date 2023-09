PAYDAY 3: disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio

Dopo la fase in play early, oggi 21 settembre esce per tutti PAYDAY 3, nuovo capitolo dello sparatutto cooperativo a tema rapine sviluppato da Starbreeze Studios e pubblicato da Deep Silver. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile su PC tramite PC Game Pass, su Steam ed Epic Games Store, oltre che su Xbox Series S|X anche tramite Xbox Game Pass, PlayStation 5 e GeForce Now.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato.

La gang più unita di sempre

La leggendaria Payday gang, temuta sia dalle forze dell’ordine che dalla criminalità, è finalmente tornata, strappata al suo pacifico ritiro da una minaccia incombente, nata dal caos che il gruppo ha lasciato dietro di sé.

Per identificare e schiacciare questa nuova minaccia, il gruppo si lascia alle spalle le sue storiche radici a Washington DC e si trasferisce a New York. Una nuova location che porterà con sé nuove sfide, ma anche nuove opportunità tutte da scoprire.

Dai sfogo alla tua brama

Cedi alla tua voglia di fama e ricchezze e scatenati in PAYDAY 3. Oltre all’oro, ai contanti, ai gioielli e a qualsiasi altro oggetto di valore in cui ti imbatterai, potrai sviluppare una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti.

Non sarà semplice come uno schiocco di dita: dovrai lavorare sodo e pianificare attentamente le tue mosse per farla franca con il massimo del bottino. Ottieni esperienza, sblocca nuove abilità e acquisisci competenza nelle armi per aumentare costantemente i tuoi talenti e per poter affrontare sfide sempre più difficili.

La raffinata arte del furto

Un rapinatore professionista sa che ci vogliono pianificazione, duro lavoro e una buona dose di fortuna per portare a termine un colpo con successo. In PAYDAY 3 la scelta è nelle mani del giocatore, che deciderà come affrontare la rapina: intrufolandosi di soppiatto o ad armi spianate, lasciando andare i propri ostaggi o tenendoli in scacco come pedine, procedendo in solitaria o in compagnia degli amici. Le scelte sono infinite e ognuna di esse cambierà notevolmente gli eventi del gioco.

L’unione fa la forza

Non tutti sono degni di stare al tuo fianco per qualcosa di così importante come una rapina. Per questo motivo, il modo migliore per vivere l’esperienza di PAYDAY 3 è farlo con gli amici più stretti, sia quelli storici che quelli che incontrerai strada facendo.

La serie PAYDAY ha da sempre valorizzato i legami tra giocatori e cerca di rifletterlo sia nelle azioni e nelle parole dei rapinatori durante il gioco, sia attraverso la community esterna al gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di PAYDAY 3.