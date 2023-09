Persona 5 Tactica Anteprima: entriamo nel merito del combat system

Dopo la prova pad alla mano effettuata durante la gamescom 2023 del mese scorso, SEGA e ATLUS hanno rilasciato nuove informazioni legate al gameplay di Persona 5 Tactica. L’ultima avventura dei “Ladri Fantasma” di Tokyo in arrivo a novembre cercherà di proporsi come il mix definitivo della formula JRPG a turni con le dinamiche del genere strategico, attraverso un’avventura nello spazio-tempo che concluderà l’ultimo anno scolastico della gang. Vediamo insieme le ultime novità rivelate con questa anteprima.

Articoli Consigliati Pokémon: l’espansione Scarlatto e Violetto – 151 è ora disponibile Koei Tecmo Showcase: Atelier Resleriana mostrata al Tokyo Game Show 2023

Persona 5 Tactica: la forza non è tutto

Come abbiamo avuto modo di constatare durante la nostra prova in quel di Colonia, l’avventura di Persona 5 Tactica sarà suddivisa in svariate missioni, e ognuna di loro presenterà diversi obiettivi da completare e nuove “gimmick” di cui tenere a mente, come la presenza di nemici speciali oppure la possibilità di cambiare le fondamenta stesse dei campi di battaglia. Per fare un esempio tra tanti, le arene attorno al mondo in stile rivoluzione francese governato da Marie è pieno zeppo di vedette e telecamere di sorveglianza pronte a chiamare a rapporto i rinforzi qualora uno dei personaggi del party dovesse interagirci per errore. D’altro canto, alcune arene potranno offrire al giocatore nuovi spunti e suggerimenti su come eliminare il maggior numero di unità in poche mosse, attraverso opzioni strategiche rappresentate da interruttori nascosti e barili esplosivi. Tenendo conto di queste possibilità, il team di sviluppo si è divertito nella creazione di scenari che metteranno alla prova le abilità strategiche dei giocatori, proponendo missioni secondarie che spaziano dalla classica vittoria in un singolo turno, per arrivare a veri e propri livelli rompicapo dall’alta rigiocabilità.

A complicare la situazione e ridurre in modo drastico le possibilità di una vittoria veloce e senza intoppi, ci penseranno i nemici unici a mettere un po’ di pepe ai combattimenti. Gli scontri all’interno del mondo di Yoshiki presenteranno unità speciali specializzate nello stalling e nel creare situazioni caotiche che comporteranno a una perdita di tempo e di turni non indifferente. Per esempio, i Sumo-maton scaraventeranno qualsiasi tipo di unità – nemica o alleata – contro i giocatori o in altre zone della mappa; la Geisha Sorvegliante proteggerà le unità più deboli dagli attacchi, portando quindi il giocatore a sviluppare nuove strategie in grado di girare attorno ad essa;. e infine gli Shinobi Viscidi creeranno copie di loro stessi e che a loro volta creeranno ulteriori copie per prolungare all’infinito la battaglia. Sarà quindi fondamentale, per il bene del completismo e del min-maxing, fermarsi a ragionare prima di effettuare un qualche tipo di azione per raggiungere la soluzione più efficace che porterà alla vittoria e che ci porterà più vicino all’ottenimento di nuovi Persona sempre più forti.

Ecco tieni un Persona, anche tu prendi un Persona! Persona per tutti!

E parlando degli spiriti che abitano il nostro subconscio, questa nuova anteprima ci ha permesso di entrare un po’ di più nel dettaglio del ruolo e funzionamento della Stanza di Velluto e che in Persona 5 Tactica prende la forma di un’officina Steampunk in cui forgiare nuove armi e nuove evocazioni. Oltre alla classica Fusione tra Persona per poter creare nuove entità sempre più forti, Persona 5 Tactica rielabora questa opzione re-introducendo nella serie la possibilità di creare nuove armi utilizzando uno o più evocazioni, dalla potenza superiore e in grado di offrire un particolare vantaggio in combattimento, a patto che si soddisfino particolari requisiti come un livello o un materiale specifico, ottenibile tramite farming oppure completando gli scenari della modalità storia.

E come se gli strumenti già offerti non potessero rendere il party ancora più bloated e overpowered, in Persona 5 Tactica sarà possibile equipaggiare una sub-Persona in grado di offrire skill, nuove mosse aggiuntive e un incremento delle proprie statistiche. Vedetela come una versione “Made in Atlus” del Mixi-Max presente in Inazuma Eleven GO Chrono Stones e Galaxy, un power-up aggiuntivo con cui dare sfogo alla propria fantasia e creare nuove combinazioni e rompere l’equilibrio di gioco con un mix di abilità passive che – seguendo la tradizione di Persona – risulteranno fondamentali durante le partite giocate ad un livello di difficoltà superiore al Normale, con le difficoltà Hard e la classica Merciless che aggiungeranno nuove regole come la possibilità di colpire i propri alleati tramite fuoco amico, un’opzione che – se implementata sapientemente nella release finale – potrebbe aprire le porte a nuove strategie o nuovi rischi. Immaginate un Megidolaon di un Joker sotto lo status “lavaggio del cervello” e con Spell Master come skill passiva… brividi.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Sviluppatore: ATLUS

Produttore: SEGA

Data d’uscita: 17 novembre 2023

Dopo le precedenti anteprime focalizzate sulla trama e un provato a Colonia sulle meccaniche di base del gioco, quest’ultima rapida occhiata a Persona 5 Tactica ci ha mostrato alcuni dei tecnicismi più avanzati con il quale sperimentare una volta che il gioco arriverà sul mercato. La varietà dei nemici da affrontare e delle situazioni proposte hanno il potenziale di spremere fino la formula strategica del gioco, al punto che c’è il rischio che questo insieme di sistemi, sotto-sistemi, potenziamenti e possibilità possa risultare soverchiante e confusionario. Ma hey, se questo è il prezzo da pagare per avere un Morgana in grado di sparare raggi laser della morte e allo stesso tempo curare il mio party allora va bene!