Twinkly Candies: la famiglia Twinkly si allarga con la nuova collezione disponibile in quattro modelli

Twinkly lancia sul mercato la sua ultima innovazione nell’illuminazione smart per la casa, Twinkly Candies. Disponibili in quattro forme uniche e divertenti, queste luci LED portatili e alimentate tramite USB-C allargano la famiglia Twinkly per portare quel pizzico di magia e fascino in qualsiasi stanza in pochi semplici passi.

Che si voglia dare un tocco di colore alla zona living, creare un’atmosfera accogliente nella camera dei bambini, accendere in modo originale la propria gaming room o stupire amici e parenti con una spettacolare decorazione natalizia, Twinkly Candies (nei modelli Pearls, Stars, Candles e Hearts) offrono un’illuminazione decorativa per ogni tipologia di ambiente e occasione. I LED Candies accendono in un istante qualsiasi spazio per trasformarlo in una tela giocosa di colori e animazioni accessibile a tutti, grazie a un prezzo competitivo nel mercato dell’illuminazione smart per interni.

Disponibili in forme per tutti i gusti, dalle perline alle stelle, dalle candele ai cuoricini, ciascun modello è disponibile nelle versioni da 100 o 200 LED. Come tutti i prodotti Twinkly, Candies sono controllabili tramite app e sono progettati per proiettare infinite trame, gradienti e animazioni di alta qualità con un semplice ‘tap’. L’altra grande novità è l’alimentazione tramite cavo USB-C, che rende facilissimo il trasporto in tutta la casa, nonché compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici, in linea con gli adeguamenti dei più importanti produttori di elettronica di consumo

afferma Andrea Tellatin, CEO di Twinkly:

“Candies sono diversi da tutto ciò che abbiamo progettato nella nostra collezione di luci a LED intelligenti fino ad oggi. Sfruttando le caratteristiche distintive del nostro marchio e applicandole a un prodotto più portatile, leggero e con un prezzo competitivo, stiamo dando alle persone un modo completamente nuovo per illuminare veramente il loro spazio in modo più facile e funzionale. Che si tratti di aggiungere qualcosa di nuovo e divertente a una stanza o di portare la decorazione delle festività al livello successivo, Candies – e tutte le loro diverse forme – sono progettati per tutti”.

La nuova linea di smart LED mantiene la tecnologia e la qualità targata Twinkly, a partire dalla possibilità di personalizzazione illimitata con 16 milioni di colori, all’uso dell’app Twinkly per sprigionare creatività creando playlist di colori e animazioni, applicazione gratuita disponibile su iOS e Android, e controllata vocalmente con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. E poi, l’esclusiva funzione di mappatura brevettata per cui Twinkly si è affermata sul mercato negli anni: l’applicazione riconosce tramite fotocamera l’esatta posizione di ogni LED nello spazio, permettendo di riprodurre effetti e animazioni con straordinaria accuratezza, trasformando la propria illuminazione in uno schermo interattivo, e permettendo di personalizzare in ogni aspetto gli effetti luminosi.

Come gli altri prodotti Twinkly, anche i Candies possono essere raggruppati virtualmente con gli altri dispositivi Twinkly, per creare installazioni luminose complesse e sincronizzate.

Twinkly Candies sono disponibili sul sito ufficiale al prezzo di € 49,99 per 100 LED (6 metri) e € 69,99 per 200 LED (12 metri) in quattro forme – Pearls, Stars, Candles, Hearts -, disponibili nelle varianti con il filo verde o trasparente.