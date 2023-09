Aerosoft Truck & Bus Wheel System: presentato il primo sistema di volante pensato per simulazioni di camion e autobus

Aerosoft ha annunciato il lancio del primo hardware proprietario e specializzato dello studio, l’Aerosoft Truck & Bus Wheel System, il primo sistema di guida al mondo dedicato agli appassionati di camion e autobus, pronto per essere esplorato e preordinato sul sito ufficiale con uno sconto del 10%!

Con un diametro di 15,7 pollici, un angolo di sterzata a 1080° e un feedback di forza ultra-realistico, il l’Aerosoft Truck & Bus Wheel System è stato progettato per immergere i conducenti virtuali di camion e autobus in un mondo di realismo senza pari, ed è stato sviluppato per migliorare il divertimento complessivo delle simulazioni di veicoli pesanti. Aerosoft prevede di rilasciare il sistema hardware completo all’inizio del prossimo anno.

L’Aerosoft Truck & Bus Wheel System è stato progettato per colmare il divario tra gli attuali sistemi di guida sterzanti generici o basati su automobili, e la comunità di appassionati di veicoli pesanti che attualmente non dispongono di hardware specializzato per ricreare la sensazione definitiva di essere al volante dei loro autobus e camion preferiti.

Ha dichiarato Winfried Diekmann, CEO di Aerosoft:

“La nostra azienda vive e respira simulazioni da oltre 30 anni e il sistema Aerosoft Truck & Bus Wheel System è frutto della nostra passione, rappresenta il nostro impegno a continuare a ridefinire in meglio il mondo della simulazione. Ecco perché siamo entusiasti di presentare questo prodotto al mondo. È stato costruito per cambiare le carte in tavola per gli appassionati di camion e autobus in cerca di un’immersione più completa, quindi speriamo di soddisfare le esigenze uniche degli appassionati di veicoli pesanti e di elevare la loro esperienza!”.

Oltre al volante, l’Aerosoft Truck & Bus Wheel System comprende anche un’ampia leva per cambio marce con 12 pulsanti di azione programmabili con indicatori luminosi, modalità di cambio H e sequenziale e un selettore del cambio. Questo sistema completo è ulteriormente arricchito da una pedaliera a 3 vie composta da acceleratore, pedale della frizione e pedale del freno con forza di compressione esponenziale!

L’Aerosoft Truck & Bus Wheel System verrà rilasciato per PC all’inizio del 2024. Tutte le specifiche sono riportate di seguito. Qui sotto il trailer.

Specifiche del sistema:

Caratteristiche principali della ruota:

Volante con sospensione centrale da 15,7 pollici

Angolo del volante di 1080°

Feedback di forza ultra-realistico

D-pad a 8 direzioni

4 pulsanti di azione

2 pulsanti di menu

Bastone per pollice 3D

Leva degli indicatori di direzione a 4 direzioni con luce abbagliante (3 livelli di rotazione e pulsante)

Leva del rallentatore bidirezionale con (3 livelli di rotazione e pulsante)

Presa di alimentazione CC per la funzione di retroazione della forza

Presa RJ12 per pedali

Pulsante a forma di corno grande

Grande pulsante rosso di avviamento del motore

Pomello ruota staccabile

Morsetti metallici per il montaggio sulla scrivania

Cavo da 1,5 m da USB-A a USB-C

Presa USB-C

Caratteristiche principali del Cambio Marce:

12 pulsanti di azione programmabili con indicatori luminosi

2 grandi pulsanti di azione con indicatori luminosi

Modalità di cambio H e sequenziale

Interruttore di attivazione della 1ª e 2ª marcia

Selettore dello splitter

Dispositivo di montaggio per telefono/tablet

Staffe metalliche regolabili per il montaggio sulla scrivania

Cavo da USB-A a USB-C da 1,5 m (si collega direttamente al PC)

Presa USB-C

Caratteristiche principali del set di pedali:

Acceleratore

Pedale della frizione

Pedale del freno (con forza di compressione esponenziale)

Cavo RJ12 da 2,0 m per il collegamento al volante

Qui sotto le immagini.