REVOLUTION 5 PRO: Nacon annuncia nuovo controller con licenza ufficiale PlayStation

NACON ha annunciato l’imminente rilascio di un nuovo controller con licenza ufficiale per PlayStation. L’azienda francese ha venduto oltre 6 milioni di controller PS4 con il suo marchio, di cui 1,6 milioni della linea NACON Pro dal 2016.

Ha affermato Yannick Allaert, responsabile della divisione accessori di NACON:

“Questo nuovo modello della linea Revolution è il culmine di anni di sviluppo e della passione di NACON per i giochi. Volevamo creare il miglior controller possibile, un controller che desse ai giocatori un vantaggio. Il Revolution 5 Pro combina il meglio della nostra esperienza , innovazione tecnologica ed ergonomia. Voglio ringraziare Sony Interactive Entertainment, nostro partner di lunga data, che ci ha permesso di sviluppare questo prodotto nel miglior modo possibile.”

COMPETENZA TECNOLOGICA E RISULTATI.

Il Revolution 5 Pro è il risultato di anni di ricerca e di discussioni costanti con giocatori e giocatori professionisti sui precedenti controller NACON. Il risultato è un controller unico per i giocatori in termini di design, ergonomia, comfort, precisione e innovazione tecnologica. Tra le novità c’è la tecnologia Hall Effect che consente una maggiore precisione, con i joystick e i grilletti, oltre ad una lunghissima durata.

L’intero controller è stato progettato tenendo presente anche la responsabilità ambientale. La capacità di riparare e sostituire i componenti chiave era un prerequisito durante la fase di progettazione iniziale.

Compatibile con PS5, PS4 e PC, utilizzato via cavo o wireless, Revolution 5 Pro con licenza ufficiale sarà l’alleato perfetto per i giocatori competitivi che richiedono prestazioni elevate. Oltre ad essere completamente personalizzabile per adattarsi a ogni giocatore, il controller può essere utilizzato più di 10 ore prima di ricaricarsi. Un ulteriore vantaggio per i giocatori è che si collega alle cuffie wireless tramite Bluetooth e a quelle cablate tramite il jack da 3,5 mm incluso.

Il Revolution 5 Pro di NACON sarà disponibile nell’ottobre 2023. Qui sotto potete vedere il teaser trailer, a questo link ulteriori dettagli tecnici.