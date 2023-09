The Division 3 è stato annunciato da Ubisoft

Ubisoft ha nominato Julian Gerighty produttore del marchio The Division per supervisionare tutti i giochi e i prodotti, incluso The Division 3, annunciato oggi. Gerighty è attualmente il creative director di Star Wars Outlaws presso Massive Entertainment, che ha creato il franchise di The Division. Passerà al produttore del marchio The Division quando Star Wars Outlaws sarà completato e lanciato ufficialmente. Dopo essersi unito alla Massive Entertainment e aver distribuito l’originale The Division nel 2016, Gerighty è stato creative director di The Division 2. Oltre a The Division 3, Gerighty supervisionerà anche altri progetti ambientati nell’universo di The Division, tra cui The Division Resurgence e The Division Heartland. Uno degli obiettivi principali di Gerighty quando assumerà il ruolo sarà quello di costruire una squadra per The Division 2, assicurandosi al tempo stesso che il titolo rimanga ben supportato. Di seguito la dichiarazione di Gerighty:

Potremmo avere oltre 40 milioni di giocatori, ma The Division è ancora ai suoi primi anni come franchise. Ci sono così tante storie incredibili da raccontare, luoghi da esplorare e persone da proteggere. Penso di aver raggiunto tutto questo con la grafica all’avanguardia di The Division , l’incredibile gameplay e la promessa al giocatore che non potrà vivere questa esperienza da nessun’altra parte, e poi ancora The Division 2. Si tratta di raffinatezza, si tratta di spingere costantemente in avanti l’asticella della qualità.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.