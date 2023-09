Tales of the Shire a Lord of the Rings Game: annunciato per console e PC

L’editore Private Division e lo sviluppatore Weta Workshop hanno annunciato Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game per console e PC; il titolo verrà lanciato nel 2024. Console specifiche non sono state annunciate. Le due società hanno annunciato per la prima volta la loro collaborazione su un nuovo gioco ambientato nell’universo della Terra di Mezzo di JRR Tolkien nell’agosto 2022. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game è descritto come un “accogliente gioco de Il Signore degli Anelli ambientato nell’universo della Terra di Mezzo”. Potete vedere il trailer di annuncio ufficiale qui sotto.

Private Division è un’azienda statunitense editrice di videogiochi, con sede a New York. Nacque da un’idea di Michael Worosz di Take-Two Interactive, la filiale è stata fondata da Worosz e Allen Murray e fu ufficialmente annunciata il 14 dicembre 2017. Private Division è la terza etichetta editoriale di Take-Two Interactive, dopo Rockstar Games e 2K. Inoltre l’azienda finanza e pubblica i videogiochi indie, sviluppati da studi di piccole o medie dimensioni.

La Weta Workshop è una compagnia di fornitura di materiale di scena e servizi cinematografici. Fondata nel 1987 da Richard Taylor e altri, ha prodotto modelli di creature e effetti di make-up per le famose serie televisive Hercules e Xena – Principessa guerriera, e per molti film, come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Creature del cielo e Meet the Feebles. La Weta Workshop raggiunse l’apice della sua notorietà in tutto il mondo con la realizzazione degli effetti per la trilogia il Signore degli Anelli, diretta appunto da Peter Jackson, per la quale ha prodotto i set, i costumi, il trucco e le numerose protesi, le armature, le armi, le creature e le miniature, riconfermandosi, alla fine del 2009, con l’ultimo film di grande successo Avatar di James Cameron.

