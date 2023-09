Sonic Superstars: nuovo sguardo sulla Modalità Battaglia

Il Sonic Team approfondisce la nuova Modalità Battaglia di Sonic Superstars, che fornisce ai giocatori la possibilità di sfidarsi fino a otto giocatori online o fino a quattro giocatori in locale in un’ampia gamma di gare, livelli di sopravvivenza e altro ancora. Nella Modalità Battaglia i giocatori prenderanno il controllo di un Metal Fighter, lo personalizzeranno a piacimento e gareggeranno per vincere tre round in delle fasi di battaglia scelte casualmente. Potete vedere il video sulla Modalità Battaglia qui sotto, per gentile concessione di IGN. Di seguito una panoramica della Modalità Battaglia:

Corsa : raggiungi il traguardo prima degli altri giocatori.

: raggiungi il traguardo prima degli altri giocatori. Elettroshock : spara proiettili per attaccare altri giocatori. Ottieni punti quando infliggi danni a un avversario e ne perdi quando subisci danni. Apri una scatola oggetto per ottenere un proiettile potenziato singolo.

: spara proiettili per attaccare altri giocatori. Ottieni punti quando infliggi danni a un avversario e ne perdi quando subisci danni. Apri una scatola oggetto per ottenere un proiettile potenziato singolo. Acchiappa-stelle : raccogli stelle entro il tempo limite. Se subisci danni, perderai una stella.

: raccogli stelle entro il tempo limite. Se subisci danni, perderai una stella. Sopravvivenza: resta sul campo di battaglia fino alla fine mentre eviti cannonate volanti in arrivo da dietro la schermata. Le piattaforme crolleranno se saranno colpite da una cannonata oppure se resterai in un punto troppo a lungo. Se cadi giù, sei fuori dal gioco. I punti sono distribuiti in base alla classifica di ogni round: vince il giocatore con più punti complessivi.

Nelle battaglie online puoi anche ottenere Medaglie da investire nel negozio nell’acquisto di parti personalizzate per il tuo Metal Fighter. I tipi di parti acquistabili aumenteranno progredendo nel corso del gioco. Nota bene: cambiare le parti non influisce sulle abilità del tuo Metal Fighter. Nella Modalità Battaglia offline, puoi giocare in singolo contro avversari IA oppure insieme a un massimo di tre giocatori in modalità a split screen. Non otterrai Medaglie o cambi di grado in modalità offline.

Sonic Superstars verrà lanciato il 17 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.