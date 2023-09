The Legend of Heroes Trails through Daybreak: annunciato il nuovo titolo della serie

NIS America è lieta di annunciare che The Legend of Heroes: Trails through Daybreak arriverà nell’estate 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5, e PC. Fatti strada attraverso intensi combattimenti che prendono vita grazie a splendide immagini, e crea la tua esperienza di gioco a Calvard con meccaniche come la modalità ad alta velocità e un nuovo sistema di allineamento. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Di seguito una panoramica sul gioco:

All’indomani di una guerra lampo, Calvard gode di una prosperità economica senza precedenti. Tuttavia, l’opinione pubblica è sempre più incerta a causa dell’aumento del numero di immigrati e del dilagare di discutibili riforme politiche. Segui lo spriggan Van Arkride in una missione unica, che si rivelerà più grande di quanto avesse previsto. La nazione cadrà nel caos? La vita dello spriggan è solo una delle tante professioni nate dalla Repubblica di Calvard. Che si tratti di detective, negoziatore o cacciatore di taglie, Van Arkride accetta il tipo di lavoro che le fonti legittime non possono accettare. Che si tratti di qualcosa che è meglio lasciare fuori dagli occhi del pubblico, o anche di una richiesta da parte di un’organizzazione criminale della malavita, purché paghi, accetterà quasi tutti i lavori che gli si presenteranno sul tavolo. L’anno è il S.1208. Una giovane donna di classe, vestita con l’uniforme di una stimata accademia, visita un edificio in rovina nel quartiere della Città Vecchia di Edith, la capitale della nazione. Con uno sguardo molto dignitoso, osserva la targa della porta davanti a lei. Si legge: “Ufficio Soluzioni ARKRIDE: Solo questioni complicate”. Con coraggio, bussa tre volte alla porta. “Di prima mattina…?”, brontola una voce rilassata ma sorprendentemente giovane, accompagnata da uno sbadiglio. Dal momento in cui apre la porta per salutarla, inizia una nuova storia.

Articoli Consigliati The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III e IV: annunciati per PS5 Destiny 2 La Forma Ultima: diamo uno sguardo alle Super e alle Nature in arrivo

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak arriverà nell’estate 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5, e PC.