Riot Games annuncia i Mondiali Unlocked 2023

In vista dei Mondiali 2023, Riot Games presenta un nuovo prodotto innovativo pensato per migliorare l’esperienza dell’evento per i fan più appassionati dell’eSport di LoL. Non perdete l’occasione per dimostrare di essere dei veri fan acquistando Mondiali Unlocked, una combinazione attentamente studiata di oggetti fisici, di gioco e digitali in edizione limitata che celebra il più grande evento di eSport del mondo e offre un legame unico con l’esperienza dei Mondiali. Mondiali Unlocked è attualmente in vendita sul sito ufficiale di Riot Games qui. Il prodotto è pensato per i fan più sfegatati dei Mondiali che si emozionano per ogni sconfitta schiacciante e ogni gloriosa vittoria. Da oggetti fisici ad aspetti ed emote dei Mondiali, il pacchetto Mondiali Unlocked 2023 segna l’inizio di una nuova era di coinvolgimento per i fan dell’eSport di LoL. Sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Edizione per collezionisti di Mondiali Unlocked (125 €): Questa confezione appositamente progettata include articoli collezionabili fisici e digitali come:

Statuetta di Teemo Mondiali 2023 nera – ESCLUSIVA

Peluche di Tibbers dei Mondiali 2023

Cappellino Mondiali 2023

Spilla Mondiali 2023

Pass evento Mondiali 2023

Campione base Renekton

Aspetto Renekton Mondiali 2023

Chroma per Renekton esclusiva Mondiali Unlocked

Icona Gotica Runeterra esclusiva Mondiali Unlocked

Emote Evviva! esclusiva Mondiali Unlocked

Emote “Bacia l’anello” Mercedes-Benz esclusiva Mondiali Unlocked

Capsula aspetti Mondiali del passato fuori dal forziere

Edizione digitale Mondiali Unlocked (65 €): Per i giocatori più assidui di Riot e fan dell’eSport di LoL, l’edizione digitale Mondiali Unlocked include un vero e proprio tesoro di contenuti di gioco, tra cui:

Pass evento Mondiali 2023

Campione base Renekton

Aspetto Renekton Mondiali 2023

Chroma per Renekton esclusiva Mondiali Unlocked

Icona Gotica Runeterra esclusiva Mondiali Unlocked

Emote Evviva! esclusiva Mondiali Unlocked

Emote “Bacia l’anello” Mercedes-Benz esclusiva Mondiali Unlocked

Capsula aspetti Mondiali del passato fuori dal forziere

Le quantità sono limitate sia per l’edizione di Mondiali Unlocked digitale che per quella per collezionisti, quindi non lasciatevele sfuggire. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.