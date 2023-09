Koei Tecmo Showcase: Atelier Resleriana mostrata al Tokyo Game Show 2023

Durante il Koei Tecmo Showcase del 22 settembre, andato in onda durante il Tokyo Game Show 2023, hanno mostrato il titolo JRPG Atelier Resleriana in uscita il 23 settembre su mobile. Inizialmente si è parlato delle ricompense per i giocatori pre-registrati, in seguito è stato mostrato il trailer di lancio, lo story trailer. La live continua presentando i personaggi che i giocatori incontreranno nel titolo mobile dal 23 settembre e in seguito con un gameplay che mostra e spiega le varie abilità dei personaggi. Trovate qui sotto il video della live del Koei Tecmo Showcase. Di seguito una panoramica del gioco tramite il forum del gioco:

La storia è ambientata a Lantana, un regno che prosperò molto tempo fa grazie all’alchimia, 150 anni fa. Tuttavia, da allora l’alchimia si è estinta ed è stata dimenticata dalla memoria delle persone. La protagonista, Resna Sternenlicht, sogna di diffondere ancora una volta nel mondo l’alchimia dimenticata. La sua avventura inizia quando parte per la leggendaria terra ” Il Continente della Fine “, dove si dice che si trovino gli indizi che cerca. Resna ha un incontro fatidico con Valeria, un’avventuriera affetta da amnesia, mentre una misteriosa organizzazione conosciuta come “Polar Night Alchemy Party” agisce nell’ombra.

Moonlight Society

Una gilda non ufficiale con sede nei bassifondi della capitale reale . Oltre a gestire le richieste specifiche degli slum in cui non è possibile pagare le tariffe regolari, gestiscono anche richieste pericolose e illegali che non possono essere gestite dalle gilde autorizzate. Le regole sono severe e chi le infrange verrà punito dai supervisori.

Polar Night Alchemist

Un gruppo di persone che forma una squadra basata su interessi comuni per raggiungere i propri obiettivi. È composto da membri prevalentemente alchimisti. È ricercato come criminale perché monopolizza e ruba materiali in vari luoghi, ma il suo scopo è sconosciuto. Negli inferi sono temuti come gruppo a cui prestare attenzione.

