The Dark Pictures Anthology Little Hope è in arrivo su Nintendo Switch

Il secondo titolo della serie The Dark Pictures Anthology: Little Hope arriverà su Nintendo Switch il 5 ottobre, ma è già prenotabile. Dopo aver deviato verso la cittadina di Little Hope a causa del maltempo, una classe di studenti dai rapporti piuttosto tesi esce illesa e senza un graffio da un terribile incidente stradale col proprio pullman. Mentre esplorano quella che sembra una città abbandonata, restano intrappolati da una nebbia impenetrabile e misteriosa, ma quando cercano un modo per fuggire, iniziano ad avere strane visioni del passato che iniziano a perseguitarli. Di seguito una breve descrizione del gioco tramite Steam:

L’Antologia di The Dark Pictures è una serie di intensi videogiochi horror indipendenti con una trama ramificata basati su modalità in singolo e multigiocatore. Quattro studenti del college e il loro professore si ritrovano isolati nella città abbandonata di Little Hope. Intrappolati in una nebbia impenetrabile, dovranno fuggire da agghiaccianti visioni del passato e scoprire quale forza malvagia muove le apparizioni, prima che le loro anime vengano trascinate una a una all’inferno.

Lo scorso anno, Bandai Namco ha reso disponibile un aggiornamento gratuito per i possessori del gioco che migliorerà di molto l’esperienza di gioco. Ecco nel dettaglio cosa è stato implementato: difficoltà e avvisi QTE, interfaccia e interazioni migliorati, grafica della bussola e attivatori eventi aggiornati, velocità di camminata incrementata e opzioni di accessibilità, inclusa la dimensione dei sottotitoli. Resta da vedere se anche la versione Nintendo Switch avrà questo aggiornamento, ma immaginiamo di sì.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile per Nintendo Switch dal 5 ottobre 2023, mentre è già possibile prenotarlo. Il gioco è attualmente disponibile anche per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.