Hoyoverse live: ecco che cosa è stato mostrato al Tokyo Game Show 2023

Durante l’evento di Hoyoverse, tenutosi al Tokyo Game Show 2023, sono stati mostrati, inizialmente, tutti i lavori dei fan e dei creator dedicati a Honkai Third, Genshin Impact e Honkai Star Rail. In seguito è stato presentato un approfondimento sulla regione di Fontaine, rilasciata nella patch 4.0 di Genshin Impact, con uno sguardo anche su personaggi importanti nelle prime due parti delle nuove Archon Quest, come Tartaglia (Childe) e Neuvilette. quest’ultimo, sarà disponibile con i nuovi banner della versione 4.1 dal 27 settembre; inoltre, è stato riproposto il trailer dell’aggiornamento 4.1, già presentato nel livestream speciale. Viene anche mostrato del gameplay in diretta. Di seguito sono stati mostrati alcuni eventi che si sono svolti in live durante il periodo di novembre 2022 e l’ultimo torneo per il GCC Invokazioni del Genio.

Per Honkai Star Rail è stato mostrato il trailer di lancio della versione PlayStation 5, i nuovi aggiornamenti dedicati al Simulated Universe e gli approfondimenti su Dan Heng Imbibitor Lunae, Lynx e vFu Xuan; inoltre, è stato mostrato del gameplay in diretta. Per Tears of Themis, è stato mostrato un nuovo trailer per il gioco, mostrando i personaggi, i finali e alcuni mini giochi Per Honkai Impact 3th, è stato mostrata una nuova zona del gioco; segue l’intervista alle sviluppatrici e la presentazione di Sirin Miracle. Per Zenless Zone Zero (conosciuto anche come ZZZ) è stata mostrato un gameplay di oltre 20 minuti, l’approfondimento sulle ambientazioni, le attività presenti nel gioco, i personaggi e le loro abilità. Purtroppo non è stata ancora annunciata una data di lancio per il titolo. Potete vedere il video della live di Hoyoverse qui sotto.

