AOC GAMING CQ27G2S/BK: AOC annuncia il nuovo monitor curvo QHD

AGON by AOC annuncia AOC GAMING CQ27G2S/BK, un monitor curvo QHD da 27″ (68,6 cm) dedicato al gaming e dotato delle caratteristiche più richieste dalla scena del gioco. Il CQ27G2S/BK è il prodotto ideale per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco QHD coinvolgente con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, su un ampio display da 27″ con curvatura 1500R. Il nuovo AOC GAMING CQ27G2S/BK con un pannello VA con una curvatura di 1500R, crea un campo visivo panoramico che avvolge gli utenti in un mondo di splendore visivo. Con una risoluzione QHD (2560×1440) straordinariamente nitida e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, i giocatori sono pronti a godere di un’esperienza di gioco estremamente fluida. L’AOC GAMING CQ27G2S/BK sarà disponibile per l’acquisto a partire dalla fine di settembre 2023, al prezzo di €249,00.

Il CQ27G2S/BK vanta un pannello VA con una curvatura di 1500R, che crea un campo visivo panoramico che avvolge gli utenti in un mondo di splendore visivo. Con una risoluzione QHD (2560×1440) straordinariamente nitida e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, i giocatori sono pronti a godere di un’esperienza di gioco estremamente fluida. Il tempo di risposta GtG (Grey to Grey) di 4 ms e il velocissimo MPRT (Moving Picture Response Time) di 1 ms assicurano che ogni movimento sia reso con una chiarezza senza pari, sia che i giocatori esplorino vibranti giochi open world o si impegnino in battaglie competitive in angoli stretti. Con supporto HDR10, il CQ27G2S/BK dipinge le scene con una gamma dinamica di colori e un rapporto di contrasto di 3000:1. Le immagini realistiche attirano i giocatori, con i dettagli delle ombre e delle luci che emergono dallo schermo per un’esperienza coinvolgente. La tecnologia Adaptive-Sync elimina il tearing dello schermo, mantenendo la fluidità durante i momenti di gioco più intensi. Con un’eccezionale copertura sRGB del 99%, il monitor CQ27G2S/BK apre un mondo di possibilità che vanno oltre il semplice gioco. La sua ampia gamma di colori eleva le avventure di gioco e potenzia i progetti grafici, tutti resi con un’elevata precisione cromatica. Il basso input lag del monitor garantisce che le azioni degli utenti si traducano istantaneamente in reazioni sullo schermo, offrendo un netto vantaggio competitivo.

Il monitor CQ27G2S/BK, versatile per il gioco e per le attività quotidiane, è dotato di un supporto ergonomico che offre regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, consentendo agli utenti di personalizzare la propria configurazione per ottenere il massimo comfort. Che si tratti di una maratona di gioco o di lunghe attività lavorative, il monitor si adatta alle esigenze dell’utente. Quando si gioca fino a tarda ora, la tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue Light del monitor contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato, assicurando che il benessere dell’utente rimanga una priorità. Il monitor include anche molte funzioni legate al gioco nel suo OSD, come il controllo delle ombre, che consente ai giocatori di regolare i livelli di ombra per migliorare la visibilità nelle scene poco illuminate o viceversa. La sovrapposizione del mirino (Dial Point) consente ai giocatori di mirare con precisione nei giochi FPS in cui manca il mirino. Le funzioni OSD possono essere regolate anche tramite il software AOC G-Menu.

L’AOC GAMING CQ27G2S/BK sarà disponibile per l’acquisto a partire dalla fine di settembre 2023, al prezzo di €249,00.