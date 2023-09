Alan Wake 2: un nuovo video parla della musica del sound design

Remedy Entertainment ha pubblicato alcuni video dietro le quinte in vista del lancio di Alan Wake 2, evidenziando diversi aspetti del gioco e il suo processo di sviluppo. In un nuovo video dietro le quinte, lo sviluppatore ha rivolto la sua attenzione alla musica e al design audio dell’attesissimo sequel survival horror. Il direttore dell’audio Richard Lapington e il progettista audio senior Gulli Gunnarsson iniziano il video parlando delle sfide poste dal processo di creazione dell’atmosfera e di costruzione della tensione attraverso l’uso della progettazione audio. L’approccio che lo studio ha adottato è piuttosto intrigante per raggiungere questi obiettivi, con lo sviluppatore che vuole “sfocare il confine tra sound design e musica“.

Nel frattempo, il compositore Petri Alanko, che ha composto anche la musica del primo gioco, parla anche di alcune delle tecniche più insolite che ha utilizzato per il suo lavoro su Alan Wake 2, come lavorare con molti strumenti non convenzionali, come il Mega Marvin, mentre parla anche di replicare la sensazione di ritardo nervoso con la progettazione audio. Alanko ha affermato:

“Se hai mai vissuto qualcosa che ti ha scioccato, ci vuole un po’ di tempo per capire veramente cosa è successo. In pratica si chiama ritardo nervoso, o ritardo nervoso. Se ritardi quell’effetto sonoro anche solo per un po’, aumenta il tuo effetto corporeo e diventa molto più potente in questo modo.”

Inoltre, Alan Wake 2 vedrà i Remedy lavorare ancora una volta con la rock band finlandese Poets of the Fall. Come nell’originale Alan Wake, la band apparirà come una band immaginaria nell’universo di Alan Wake e ha registrato canzoni “fatte su misura per commentare la trama e le tradizioni del mondo“, secondo lo scrittore e direttore creativo Sam Lago. Guarda il video qui sotto per ulteriori informazioni sul processo di creazione del suono e della musica.

Alan Wake 2 uscirà il 27 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Nel frattempo, il 27 settembre arriveranno anche nuovi dettagli e filmati di gameplay, grazie a una recente serie di anteprime pratiche.