Square Enix: ecco cosa è stato mostrato al Tokyo Game Show 2023, nell’episodio speciale con Eiko Kano

Continuano ad andare avanti i programmi delle aziende al Tokyo Game Show 2023, ed è ora il turno di Square Enix, all’interno dello show con l’attore Eiko Kano. È stata circa un’ora incentrata sul gameplay di Final Fantasy VII Rebirth e Foamstars, in cui Kano e gli ospiti hanno testato il gioco al momento.

Il primo titolo ad essere mostrato è Final Fantasy VII Rebirth, diviso sostanzialmente in due sezioni.

Nella prima, si vedono Cloud, Tifa (nell’outfit con cappello) e Sephiroth, nel flashback all’interno del Monte Nibel, luogo dove è presente un reattore Mako. Dopo la prima fase di filmati, in cui si vede ad esempio Sephiroth spiegare cosa sia la Materia, inizia il gameplay vero e proprio, che funge da tutorial per le prime fasi di gioco: combattimenti, magie, chain ability, scalate, sezioni puzzle, fino ad arrivare allo scontro contro il boss, il “Materia Keeper”. Nel filmato si vede come Sephiroth sia un personaggio giocabile.

Nella seconda sezione, all’aperto nelle terre attorno Junon, si vedono Cloud, Aeris, Tifa, Barrett e Red XIII, dove protagonisti sono i chocobo. Si vedono i protagonisti in sella ai volatili per la mappa, si entra in un chocobo ranch e viene mostrata una missione in cui bisogna mettere a posto dei cartelli delle stazioni chocobo. Successivamente, si vede una quest in cui sconfiggere nemici nella radura.

Queste sezioni di gioco sono state mostrate precedentemente anche con altri gameplay, come vi avevamo fatto sapere stamattina, e che sono state recentemente provate anche dal nostro Walter Ferri.

Dopo la prima mezz’ora dedicata al prossimo episodio del remake di Final Fantasy VII, è stato il turno di Foamstars, lo shooter 4v4 in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 dove usare la schiuma per costruire il terreno, creando superfici scivolose per navigare nell’arena ad alta velocità, difendersi dagli attacchi nemici o per creare punti di osservazione per eliminare gli avversari.

I quattro ospiti dello show, tra cui il development director del gioco, Chikara Saito, si sono sfidati in diverse partite. Ricordiamo che ci sarà una fase open beta di Foamstars, dal 30 settembre al 2 ottobre, con gli otto personaggi mostrati anche nel gameplay di oggi: Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Justice, Mel T, The Baristador, Rave Breaker e Pen Gwyn.

Qui sotto potete vedere la live completa dell’Eiko Kano’s Kritikano Hit, speciale per il Tokyo Game Show, dove vengono mostrati i titoli Square Enix.