Microsoft e Activision Blizzard: l’acquisizione è stata provvisoriamente approvata dalla CMA

Dato che la FTC degli Stati Uniti non è riuscita a sostenere una causa sufficientemente forte per bloccare la proposta di acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito rimane tra gli ultimi grandi ostacoli che l’accordo deve superare, e tutte le parti coinvolte hanno ora compiuto un altro passo significativo verso la risoluzione. La CMA e Microsoft hanno avviato trattative per un nuovo accordo a luglio e, a seguito dell’ultima presentazione di Microsoft, l’organismo di regolamentazione ha rivelato in una dichiarazione di aver “concluso provvisoriamente” che i rimedi proposti da Microsoft affrontano molte delle questioni che l’autorità di regolamentazione aveva sollevato con l’accordo nella sua forma originale.

In particolare, la CMA afferma che la decisione di Microsoft di vendere i diritti di streaming cloud per i contenuti Activision Blizzard a Ubisoft è un importante fattore decisivo:

“La vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft impedirà che questi importanti contenuti – inclusi giochi come Call of Duty, Overwatch e World of Warcraft – finiscano sotto il controllo di Microsoft in relazione al cloud gaming. La CMA ha originariamente scoperto che Microsoft ha già una forte posizione nei servizi di cloud gaming e avrebbe potuto usare il suo controllo sui contenuti Activision per soffocare la concorrenza e rafforzare questa posizione. Il nuovo accordo comporta invece il trasferimento dei diritti di streaming cloud per i giochi di Activision a un attore indipendente, Ubisoft, mantenendo una concorrenza aperta mentre il mercato dei giochi cloud si sviluppa nei prossimi anni.”

La CMA afferma di avere ancora “limitate preoccupazioni residue sul fatto che alcune disposizioni nella vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft possano essere aggirate, risolte o non applicate“, ma Microsoft, in risposta, ha fornito ulteriori rimedi “per garantire che i termini della vendita dei diritti di Activision a Ubisoft sono applicabili da parte della CMA”. L’autorità di regolamentazione ha ora aperto una consultazione per esaminare questi rimedi fino al 6 ottobre. La scadenza per l’approvazione finale della proposta di acquisizione è il 18 ottobre e, in una dichiarazione su Twitter, il presidente di Microsoft Brad Smith ha affermato che la società è “incoraggiata” dai recenti sviluppi positivi nel processo di revisione della CMA.

“Abbiamo presentato soluzioni che riteniamo risolvano pienamente le restanti preoccupazioni della CMA relative allo streaming di giochi sul cloud e continueremo a lavorare per ottenere l’approvazione per chiudere prima della scadenza del 18 ottobre”, ha scritto Smith.