The Texas Chain Saw Massacre ha raggiunto quota 4 milioni di giocatori

Gun Interactive ha recentemente lanciato il suo nuovo titolo horror multiplayer, The Texas Chain Saw Massacre, poco più di un mese fa e il gioco ha riscosso molto successo dopo la sua uscita. Il giorno della sua uscita attirò più di un milione di giocatori e da allora quel numero è cresciuto notevolmente. Su Twitter, Gun Interactive ha recentemente annunciato che The Texas Chain Saw Massacre ha visto oltre 4 milioni di giocatori su tutte le piattaforme nel suo primo mese. Il titolo horror è disponibile anche tramite Game Pass, il che senza dubbio avrà contribuito non poco a questi numeri. Indipendentemente da ciò, è un traguardo impressionante per il gioco.

Gli sviluppatori hanno affermato che nei loro piani post-lancio del titolo, non includeranno il Battle Pass come forma di monetizzazione, ma opteranno per dei DLC più tradizionali. Con l’approccio più tradizionale di Gun Interactive, sembra che lo studio stia cercando di vendere pacchetti DLC per personaggi, livelli e quant’altro. Questa forma di monetizzazione può essere una cosa positiva o negativa, dipende tutto da come il team deciderà di gestirla. Nella nostra recensione abbiamo dato un voto di 8.3 affermando che: “Vi assicuriamo che gli amanti del genere survival-horror non solo potranno avere pane per i loro denti, ma anche gli amanti del cinema, e i fan de Non aprite quella porta potranno godere di momenti di esperienza videoludica interessante e gradevole.” Di seguito una breve descrizione del gioco:

Assumi il ruolo di una delle famigerate famiglie Slaughter, o delle loro vittime, in The Texas Chain Saw Massacre, un’esperienza horror asimmetrica in terza persona basata sull’innovativo e iconico film horror del 1974. Come vittima devi usare il tuo ingegno e la tua furtività per rimanere fuori dalla portata della Famiglia e trovare gli strumenti di cui hai bisogno per condurre alla tua eventuale libertà. I giocatori di Slaughter Family devono cercare, rintracciare e impedire ai loro ospiti di scappare. I giocatori possono finalmente scoprire se hanno quello che serve per sopravvivere. Vivi tu stesso la follia e il macabro in questo titolo.

The Texas Chain Saw Massacre è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.