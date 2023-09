Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 2: disponibile, trailer di lancio

Da oggi 22 settembre è disponibile Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 2, seguito del picchiaduro a scorrimento in pixel art con protagonisti l’iconico duo. Il team italiano Trinity Team ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriva su Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Naufragati in Africa, Bud e Terence si trovano a salvare un villaggio dalla presenza di malviventi, sfruttando una chiatta per il trasporto di banane per fare ritorno a casa.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Bud Spencer e Terence Hill di nuovo insieme! Il gioco, sequel del primo capitolo della saga, e proprio come in una saga cinematografica la storia continua da dove si era interrotta alla fine del primo Slaps and Beans, vedrà i nostri eroi impegnati attraverso nuove location, nuove vicende, nuovi personaggi.

Slaps and Beans 2 si conferma picchiaduro a scorrimento dal look retrogaming, cooperativo o single player, con aggiunta di meccaniche platform in cui interpretiamo Bud Spencer e Terence Hill a tirar schiaffi a volontà con una versione rivista e migliorata di combat system, nuovissime dinamiche ambientali, l’aggiunta di nemici di difficoltà progressiva e gustosissime citazioni.

Anche questa volta non mancheranno nuovi ed assolutamente inediti minigames, che saranno rigiocabili in una sezione party game dedicata fino a 4 giocatori.

E per finire, il doppiaggio in 4 lingue aggiungerà spessore alla recitazione dei personaggi, per omaggiare ancora di più i film di Bud Spencer e Terence Hill.

Gli ingredienti chiave di Slaps and Beans 2 sono:

– grafica pixel art anni ‘80

– sistema di combattimento alla Bud e Terence migliorato

– modalità cooperativa

– minigames in modalità party game 4 giocatori

– doppiaggi in 4 lingue

– tanti schiaffi e tanti fagioli (almeno il doppio, ovviamente!)

Qui sotto il trailer di lancio, ricordando che il gioco aveva avuto una fruttuosa campagna Kickstarter.